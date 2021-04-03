专为安卓手机设计：RODE 发布 VideoMic Me-C 麦克风，含监听功能

IT之家4月3日消息 澳大利亚厂商 RODE（罗德）近日发布了采用 Type-C 接口的指向型麦克风 VideoMic Me-C。该系列产品此前推出过苹果 Lightning 接口、3.5mm 的版本，现在安卓手机也可搭载独立硬件，享受更加优秀的录音音质了。

这款麦克风内置数字 DAC 芯片，利用 OTG 方式连接至手机，支持 24bit 44.1kHz/48kHz 录音。麦克风采用驻极体传感器，为心形指向设计频响范围达到了 20Hz - 20kHz，声压级 115 dB SPL (1 kHz @ 1m)。该产品同时具备一个 3.5mm 模拟输出接口，用于连接耳机进行同步监听，大大提高专业性。

IT之家了解到，安卓系统的 OTG 功能内置 USB 数字声卡的驱动，因此无需第三方软件即可运行，此款麦克风可使用配套的 RØDE Reporter 等 App，提供更加详细的录音设置。官方表示，麦克风支持 Android10 或以上的系统，此外还支持采用 Type-C 接口的苹果设备，iOS 版本需要为 11 或以上。

RODE VideoMic Me-C 麦克风还附赠一个支撑环、一个防风罩，此外用户可以搭配其它配件来满足直播和视频拍摄等需求。这款产品目前已在国内发售，价格为 595 元，与苹果 Lightning 接口的版本售价相同。