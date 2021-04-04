Edge 浏览器垂直标签页远胜 Chrome，喜欢的话不妨试一下这个小插件

Chrome 是当前最流行也是综合实力最强的浏览器，不过说到它的一个设计上的缺点，恐怕很多老用户都有深有感触。当 Chrome 开启了大量标签页后，标签页的宽度会被挤压得非常小，别说是看清网页标题，甚至连精确点击都很难做到。

Chrome 的这个缺点也被其他基于 Chromium 的浏览器集成，例如新版的 Edge 浏览器，也存在这个毛病。

Chrome 标签页设计中的败笔——标签页开多了宽度会非常小

这个 Chrome 以及 Chromium 设计的缺陷，大大降低了用户体验。当你需要开启大量网页查找资料的时候，效率会被大大拖慢。不过现在，Edge 浏览器给出了解决方案，这让它在这方面的体验，要明显优于 Chrome！

Edge 浏览器中，标签页开启多了也会挤压在一起

在 Edge 89 新版当中，增加了一个 “垂直标签栏”的特性。Edge 浏览器的标签栏左侧会多出一个切换按钮，点击后即可在横向标签与垂直标签间来回切换。特别是一些超宽屏用户，可以借助这项功能更好地提高浏览效率。

Edge 垂直标签页，用垂直列表的方式展示所有的标签

毫无疑问，这个设计解决了 Chrome/Chromium 浏览器固有的标签页的挤压问题，只要将标签页切换成为垂直排布，就可以轻松辨别当前开启的所有网页。不过垂直标签页的设计也存在一个问题，那就是要回到原来的布局，必须再次点击切换按钮，略显麻烦。对此，我们祭出另一招，借助第三方扩展程序来优化体验。

Tabbs：https://chrome.google.com/webstore/detail/tabbs/cicnbbdlbjaoioilpbdioeeaockgbhfi

例如这款 Tabbs 扩展程序，功能在于展开当前开启标签页的列表。Tabbs 在 Chrome 商店中上架，无论是 Chrome 浏览器还是 Edge 浏览器都可以安装使用，不过由于国内难以顺利连接 Chrome 商店，大家也可以自行寻找 CRX 文件安装。

Tabbs 的使用很简单，安装后，工具栏即会出现相应的图标，点击即可展开当前所有的标签页。Tabbs 展开的标签页列表带有搜索功能，查找已经开启的网页非常方便。

Tabbs 的使用效果，非常不错

除此以外，Tabbs 还支持快捷键操作，使用效率更高。

Tabbs 支持快捷键

总的来说，Chrome/Chromium 标签页宽度折叠的设计，的确非常影响体验，Edge 浏览器在新版中使用了垂直标签页的设计，很大程度上解决了问题。而无论是 Edge 浏览器还是 Chrome 浏览器，都可以通过 Tabbs 这样的扩展程序，来改善体验。希望 Chrome 日后也能够改进设计，毕竟这问题已经困扰用户很多年了！