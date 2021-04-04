一票 NFT 卖 4.5 亿，比特币都没这疯

问下小伙伴们嚯，大家觉得像毕加索这种大师画的一幅画，卖个几千万贵吗？小雷自己是觉得不贵，毕竟艺术品在某种程度上就是「奢侈品」。因为这样的画作定义了一个时代的艺术风格，稀缺性与时代性就决定了名人的艺术品注定奢侈。

比如毕加索的作品《两个小孩》就被王健林花 1.72 亿买下，名人名作卖得再贵，也不怕没人买。

但是，小雷最近上网摸鱼的时候，看到一些自己觉得很魔幻的事儿。让小雷不得不感叹：“大人，终究是时代变啦”...

这是纽约时报记者 Kevin Roose 写的一篇文章，看起来没什么特别对吧，毕竟每天都有无数新文章出现在网络上。

但 Kevin Roose 搞了一波记者界从未有过的操作。

他把文章转为 NFT 加密形式，并放到加密艺术平台 Foundation 上拍卖。

由于 NFT 主要在以太坊区块链上流通的，所以买卖所用的货币大部分是 ETH。

所以 Kevin Roose 给文章设定了 0.5 ETH 的价格，并把拍卖时间限时为 24 小时。价格很低，他想着就图个新鲜玩玩。但 24 小时后，他的 NFT 加密文稿被人以 350 ETH 的价格买断，折合起来是 56 万美元！

可能有人以为小雷在瞎编了，谁会真的花了 56 万美元买一篇文章啊。

喏，给不信的小伙伴看下新闻报道好了，新华网官方报道，童叟无欺。

在此之前，还有价值更夸张的 NFT 交易。

有 Beeple 以 6934 万美元卖出拼贴画作《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》。

也有推特 CEO 以 NFT 形式出售他发的第一条推特。

最终这条推特卖出了 291 万美元的价格，而 JackDorsey 也把拍卖所获得的钱捐给了慈善组织。

想不到吧，一条推文居然也能卖个几十万 ...

连 NBA 也参与到 NFT 当中，推出了 NBA Top Shot 卡牌，让 NBA 球迷们买卡集卡。

虽然小雷也觉得很魔幻，但在如今万物皆可 NFT 的时代，能卖天价早已不是艺术品的特权。

任何一张经过 NFT 加密的图片、音乐专辑、视频都能卖出咱们无法想象的价格。

大伙可能听到 “NFT”、“加密”这种看似专业的术语就觉得头痛，其实这玩意没那么玄乎。

小雷这就和大伙聊聊 NFT 到底是什么，又能给创作者带来什么优势。

NFT（non-fungible token ）的中文名是非同质化代币。

与之相对于的是 “非同质化”，其实就是可代替和不可代替的区别。

比如比特币嚯，每一枚比特币都可以相互交换，因为它们根本没有标识，长得一模一样。

但 NFT 不同，它独一无二，无法被代替。

举个实际点的例子，咱们手指上的指纹就是独一无二的，除了自己，没有人能指纹解锁自己的手机。

说白了，所有 NFT 作品都是一个独特的数字项目，每个产品之间不能互换，也无法篡改。

最重要的是，它永远保存在区块链上不会消失。

因为区块链本身就是一个账本，它记录着每一笔交易，因此每一个 NFT 产品归谁所属、卖给了谁都有迹可循。

比如小雷在 NFT 市场买了一张图片，那么小雷就获得了那张图片的独有数字代码和独家访问权。

但是我们还是要分清楚，拥有权并不代表版权。

毕竟还是很多人拿其他创作者的作品上传到 NFT 市场售卖的。

独一无二、无法被篡改和伪造、稀缺、永久保存 ...

这几个优点集在一起，大伙有没有跟小雷想到一块去？

这也太适合用在艺术品和收藏品身上了，一直以来，数字专辑、电影和游戏等盗版问题层出不穷。

如今 NFT 的出现，似乎让创作者们看到了希望。

只要把自己的实体或数字创作转换为 NFT 作品，岂不是一下子解决盗版和篡改作品等世界难题？

别以为弄个 NFT 作品门槛很高，相反，这是个人人皆可参与的项目。

创作者们只需先创建一个数字钱包，用于存 NFT 代币和出售代币。

那位纽约时报记者就是先用 App 一键创建了数字钱包。

接着他登录 foundation 和 zora 等加密 NFT 市场连接数字钱包，并把文章截图上传到 IPFS 网络。

最后为截图生成一个独一无二的 NFT 数字代码，就可以在 NFT 市场上进行拍卖了。

现在越来越多创作者选择把作品转为 NFT 形式，也并不是没有理由的。

第一，NFT 作品能最大化创作者收入。

现在无论是歌手、小说家还是画家，背后都有公司或工作室。

而他们的作品收入肯定会有一部分被公司或工作室分成，而且比例还不少。

如果歌手把自己的歌转为 NFT 作品并放到平台上售卖，可以赚到歌曲的全额收入，没有中间商赚差价。

到时候买家把作品二次转卖，自己还可以坐享其成，收到歌曲的版权费。

具体版权费的费率还是由 NFT 平台而定，一般会在 8%-10% 左右。

比如你的买家以 300 块钱转卖 NFT 歌曲给其他用户，你啥也不干就能赚到 30 块钱。

第二，NFT 作品可以杜绝 “复制 / 粘贴”。

网络上盗版歌曲和电影到处都有，一部电影有 10000 人下载，就相当于有 10000 人复制粘贴了电影到自己的设备上。

某些网友用盗版资源赚黑心钱，不仅侵权，还变相削减原创者收入，恶心至极。

但在 NFT 里面，东西是我的就是我的，谁也复制不了。

其他用户也能随时查看藏品归属者是谁，公开透明。

当然，即使 NFTs 有众多优点，小雷依然不认为它就能彻底 “杀死”盗版。

小雷上面提到，NFT 作品的上传者不一定是原创者，说明依然有搞盗版的人偷别人原创，上传到 NFT 市场当作原创来售卖。

目前 NFT 市场的监管还很不完善，出现这种问题，原创者都不知道该找谁来解决。

除此以外，NFT 概念现在正在被炒作，即使很多 NFT 作品的质量与价格不符，也有人抢着购买 ...

概念越炒越火，于是投机者蜂拥而至，想趁着这热乎劲从中捞点钱。

在加密货币的交易所上，很多 NFT 板块的加密货币市值在不断拉升，吸引着投机者伺机而动。

NFT 到底是艺术品的未来，还是一场属于资本的泡沫战，就得让未来说话了。