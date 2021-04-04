悍马推出纯电 SUV，越野性能强悍还有 L2 加持，首批两小时抢光

今晨 5 点，在时隔小半年之后，通用汽车正式发布了悍马纯电的 SUV 车型。

悍马纯电 SUV 相比此前发布的悍马纯电皮卡版车型稍弱，SUV 车型将拥有最多三个电机驱动，最大 830 马力的动力，最高 15592N・m 的扭矩，百公里加速大约为 3.5 秒。

▲悍马纯电 SUV（左）和皮卡（右）

悍马纯电 SUV 也将采用通用汽车与 LG 化学合资工厂生产的 Ultium 袋式动力电池，每辆纯电悍马最多可以安装 20 个电池模组，支持 300kW 直流快充，续航里程最高可以达到 300 英里以上（约合 482km）。

悍马纯电 SUV 作为一款大型 SUV，拥有 3218mm 的轴距，但由于配备了四轮转向功能，转弯直径仅有 10.8 米，在极限条件下甚至能斜着开。

同时，悍马纯电 SUV 也将配备通用汽车的 SuperCruise 超级巡航 L2 级自动驾驶系统的增强版，允许松手松脚实现 L2 级自动驾驶（现有绝大多数 L2 要求驾驶员紧握方向盘），还能根据驾驶员指令和路况，自动完成换道动作。悍马纯电 SUV 车型将拥有 SuperCruise 超级巡航增强版 3 年免费使用权，过期后可以订阅继续使用。

悍马纯电 SUV 的首款车型将于 2023 年初正式交付，相比皮卡版交付时间晚了一年多，起售价 105595 美元（约合 69.3 万元人民币），加装极限越野套装的车型售价为 110595 美元（约合 72.6 万元人民币）。

2023 年春季，悍马还将交付纯电 SUV 的双电机和三电机的普通车型，售价分别为 89995 美元（约合 59.1 万元人民币）和 99995 美元（约合 65.7 万元人民币）。2024 年春季将推出入门版双电机车型，售价 79995 美元（约合 52.5 万元人民币）。

零百加速 3.5 秒 还能横着走

外观方面，悍马纯电 SUV 与多年前的悍马车型一脉相承，22 英寸轮毂，高悬架，还有贯穿式的前大灯，整体设计非常现代化。

就在小半年之前，通用汽车才发布了悍马纯电皮卡车型，与这款 SUV 车型基本一致，极限动力方面，皮卡版车型更强。

▲悍马纯电 SUV

悍马纯电 SUV 可配备三电机全轮驱动的动力系统，最大 830 马力功率，15592N・m 的扭矩，这一扭矩表现堪称恐怖。

悍马纯电皮卡与 SUV 车型拥有相同的扭矩表现，但最大功率可以达到 1000 马力。因此在百公里加速上，二者表现有所差异。

悍马纯电 SUV 可在约 3.5 秒的时间内完成 0～60 英里（0～96km/h）的加速，皮卡车型则仅需大约 3 秒。

这款车还配备通用 Ultium 动力电池，动力电池与 LG 化学合资工厂生产。在 SUV 车型中共配备 20 个电池模组，电压为 800V，但电池容量暂时未知，续航可以达到 300 英里（约合 482km）以上（未指明标准）。

入门级 SUV 车型配备了 16 模组 Ultium 动力电池，电压为常见的 400V，续航能够达到 250 英里（约合 402km）以上。

相比于皮卡车型，SUV 的动力电池配置也有所不同，此前通用汽车曾在发布会上公布悍马纯电皮卡最多拥有最多 24 个电池模组。

▲悍马纯电皮卡拥有 24 个模组

快充技术上，SUV 车型拥有最高 300kW 的直流快充能力，相比皮卡车型的 350kW 快充也有所区别。

在越野性能上，悍马纯电 SUV 也有不少过人之处，其中最惊艳的两个功能分别是蟹行模式和车底视图。

由于悍马纯电 SUV 车身非常大，轴距达到了 3218mm，如果遇到狭窄路段，可以通过后轮转向，车辆会像螃蟹一样斜向平移。

▲悍马纯电 SUV 蟹行模式

在停车场或路口，悍马纯电 SUV 也能通过后轮转向，实现更小的转弯直径，最小转弯直径仅有 10.8 米。

在野外行驶时，悍马纯电 SUV 还能通过遍布车身的摄像头随时查看车轮和底盘的情况，SUV 车型最多拥有 17 枚摄像头。

▲悍马纯电 SUV 可看到车底路况

同时这些摄像头的保护盖板可以更换或者自动清洗，保证车内视线清晰。

悍马纯电 SUV 配备通用汽车 SuperCruise 超级巡航自动驾驶系统增强版，可允许驾驶员松手松脚实现 L2 级自动驾驶。如果车辆判断前方车辆速度过慢，还能主动超车。

▲SuperCruise 超级巡航增强版

悍马纯电 SUV 车主可以在三年时间内免费使用 SuperCruise 超级巡航增强版，三年后可以向经销商订阅使用。

02.

2 小时预订一空 比 Cybertruck 还野

去年 10 月，通用汽车发布了悍马纯电皮卡车型，正式复活了悍马这一品牌。

此次发布的悍马纯电 SUV 显然非常火爆，就在正式开放预订后的不到 2 小时，2023 年初交付的首批车型已被预订一空。去年发布的悍马纯电皮卡的首批车型也已售罄。

▲悍马纯电、特斯拉 Cybertruck 对比

作为电动汽车业内的大哥，特斯拉也仅仅盯住纯电 SUV 和纯电皮卡市场，2015 年发布鹰翼门 Model X，2019 年又发布更科幻的 Cybertruck。

Cybertruck 有三个版本，单电机驱动版本的车辆百公里加速时间为 6.5 秒，续航里程超过 402 公里（续航标准均未作说明）；双电机驱动版本的百公里加速时间为 4.5 秒，续航里程超过 482 公里；三电机驱动版本的百公里加速时间为 2.9 秒，续航里程超过 804 公里。

▲特斯拉 Cybertruck

特斯拉的 Cybertruck 和悍马纯电皮卡性能相当，两者的极限零百加速都在 3 秒左右。不过在续航表现上，纯电悍马有点“田忌赛马”的感觉。悍马纯电 SUV 最高续航和中配 Cybertruck 完全一致，但多一台电机、加速更快，和 Cybertruck 高性能版基本相同。

面对高性能版 Cybertruck 恐怖的续航，悍马纯电还是直呼“打不过”。不过随着电池技术的不断升级，相信通用的 Ultium 电池的表现肯定不会拖后腿。

而 Cybertruck 的售价分别为 3.99 万美元（约合人民币 28 万元）、4.99 万美元（约合人民币 35 万元）和 6.99 万美元（约合人民币 49 万元），不得不说，特斯拉在价格上相比悍马纯电十多万美元的售价有非常强的竞争力。

自动驾驶能力上，通用 SuperCuise 超级巡航增强版与特斯拉 FSD 也是不相上下，前者支持松手，后者业内功能最多，都是“不好惹”的。

Cybertruck 将会在今年开始销售，三电机高性能版本可能在 2022 年销售，悍马纯电皮卡的上市时间和 Cybertruck 基本是前后脚，但 SUV 车型明显更晚。

事实上，除了特斯拉，通用的老对手福特也在积极推进王牌皮卡 F150 的电动化，但目前，福特宣布推迟了这款车的上市时间，所以暂时还没有太多的参数细节流出。

同时，美国的新造车公司们也对于电动皮卡市场虎视眈眈。明星创企 Rivian 也一次性推出了一款电动皮卡和一款电动 SUV，跟通用的路子相似。

▲Rivian 的电动皮卡 R1T

Rivian 的电动皮卡 R1T 在动力上的表现也不逊色，4 电机使其拥有 750 马力（550kW）的总输出功率，百公里加速也是 3 秒。

在续航方面，Rivian 为其配备了 135kWh、180kWh 的电池组选择，WLTP 续航里程分别为 230 英里（约合 370 公里）、410 英里（约合 660 公里），外媒消息还表示，R1T 还支持 160kW 的快充。

而且，Rivian 还表示其皮卡和 SUV 车型都配置支持 L3 级自动驾驶的硬件，不过量产版本应该也将会是 L2。虽然这家公司计划在今年年底前量产交付电动皮卡，目前来看存在一定的难度。

但无论怎么说，这款车对于纯电版悍马来说也是一个不可忽视的对手。

此外，还有 Lordstown Endurance、Bollinger Motors、Hercules Electric Vehicles、Atlis Motor Vehicle 这样并不知名的创企也在进行纯电动皮卡的开发，目前这几家车企的首款纯电动皮卡的资料也不是很多，但基本上交付的时间都集中在 2021 年和 2022 年，届时都会与通用产生直接的竞争。

结语：美国电动皮卡大战即将打响



现阶段，美国已经有 8 家美国本土车企入局了美国电动皮卡产业，其中包括 6 家初创公司与 2 家传统车企。特斯拉与通用、福特的较量将在新的领域展开。

特斯拉和通用已经率先亮出了武器，而福特、Rivian、Lordstown Endurance、Bollinger Motors、Hercules Electric Vehicles、Atlis Motor Vehicle 等公司的产品也已经在路上，等到明年或者后年，一大批纯电动皮卡将会出现在市场上。

而皮卡主要的销量一直在美国，所以其他地区并不会成为这批皮卡的主要市场，届时，美国将会掀起一场纯电动皮卡市场的争夺战。