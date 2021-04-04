遭受火灾、缺芯、疫情后特斯拉第一季度销量再创新高，分析师却不再看好

近日，特斯拉公布了 2021 年第一季度的汽车产量和交付量。总的来看，特斯拉在第一季度共交付了 184800 辆汽车，产量达 180338 辆。其中，该季度总交付量打破了特斯拉在 2020 年第四季度创下的 180570 辆的交付纪录。

值得注意的是，2021 年第一季度特斯拉生产的所有电动汽车均为 Model 3 和 Model Y 车型，价格更为昂贵的 Model S 和 Model X 车型的产量为零。

据 CNBC 报道，特斯拉在 2021 年第一季度所交付的 2020 辆 Model S 和 Model X，均来自此前的生产库存，其交付数量仅占该季度总交付量的 1%。

特斯拉在一份说明中写道，“新设备已于第一季度安装并测试”，公司现在正处于升级版 Model S 和 Model X“产能提升的初期阶段”。

1 月 27 日的财报电话会议上，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克曾透露，“我们已经可以推出 Plaid 版的 Model S 和 Model X——Model S 将会在二月份交付，Model X 则要稍晚一点。”他还补充道，“实际上，我们现在正在生产 Model S Plaid 版。”

据了解，Model S Plaid 是一款豪华轿车。特斯拉方面承诺，该车型能在不到 2 秒的时间里从 0 加速到 60 英里每小时，另外，通过增设第三排的座位，该车型最多可以容纳 7 个人。根据特斯拉的官网信息，Model S Plaid 的售价在 79990 美元到 149990 美元之间。

虽然现已打破上一季度的销量纪录，但实际上，特斯拉第一季度的运营还是受到了加州弗雷蒙特工厂火灾，零部件短缺、缺芯潮、疫情等因素导致工厂临时关闭的影响。

具体而言，尽管特斯拉的最新交付数量比去年同期增长了 100%以上——那时特斯拉刚开始交付并批量生产 Model Y，但是相比 2020 年第四季度 180570 辆汽车的交付量，这一季度特斯拉的交付量仅增长了 2% 左右。

在最近的一次财报电话会议上，特斯拉首席财务官 Zachary Kirkhorn 表示，在 2021 年，“尤其是第一季度，我们的销量将受益于 Model Y 在上海产能的提升。但是，由于公司正在向新产品过渡，Model S 和 Model X 的产量将会因此下滑。”

2020 年，特斯拉凭借着 499550 辆的总交付量创下了其迄今为止最高的年度销量。

但是，在今年年初的电话财报会议上，特斯拉方面拒绝透露 2021 年具体的交付目标，只是表示他们将在第二季度披露更多明确的信息。

3 月 29 日，投行 Jeffries 将特斯拉的目标股价从 775 美元下调至 700 美元。

分析师 Philippe Houchois 在一份报告中写道：“30%-50% 的净增长和两位数的利润率潜力仍将带来高市盈率，但是特斯拉已经不再是唯一可以优先获得资本支持的电动汽车公司。特斯拉的一些优势正被缓慢地削弱。当然，目前特斯拉在软件、设计制造、执行速度、直销模式等多个方面仍然处于领先地位。”