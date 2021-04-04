闲鱼称今年底交易额将达 5000 亿元，已推出 “验货宝”

阿里巴巴宣布，过去一年，闲鱼实现超预期增长，预计今年的交易额（GMV）将达 5000 亿元。

2020 财年财报中，阿里披露了闲鱼 GMV 为 2000 亿元。据此推断，闲鱼年均增长需接近 70%，才能在今年底完成 5000 亿 GMV 目标。闲鱼的 5000 亿预计值将占据国内闲置市场的半壁江山。多家机构分析称，中国闲置市场规模超 1 万亿。

闲置市场虽被称为 “蓝海电商”，但闲鱼也面临着新老玩家的竞争，包括转转、爱回收、得物等，快手在今年 3 月正式宣布进军二手交易市场，并表示自去年 12 月以来累计订单量已超 63 万。

海外闲置交易市场同样是热潮。今年 1 月初，美国版闲鱼 Poshmark 上市，股价上市当天几乎翻番，其公布的活跃买家是 620 万、活跃用户是 3170 万。而日本最大的二手交易电商 Mercari2020 财年财报显示，其国内业务交易额为 6257 亿日元（393 亿人民币）。

不过，中国市场的体量显然更大。闲鱼数据显示，截止 2020 年，闲鱼用户数已达 3 亿且以 90 后年轻用户为主。而且，国内的闲置市场已从初级的 “二手交易”，走向更为综合的 “品质消费”。为此，去年闲鱼针对奢侈品、手机数码、潮鞋潮玩、美妆四大领域推出 “无忧购”和 48 小时省心卖等服务。

闲鱼围绕信任的创新还在持续。最近闲鱼又推出了名为 “验货宝”服务，该服务主要针对 C2C 交易中的信任问题，是平台推出的中介鉴定担保服务，可理解为闲置交易领域的 “支付宝”，“将有里程碑意义”，一位接近闲鱼人士称。