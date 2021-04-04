芯片短缺加剧，台积电 5 天 3 次涨价，5G 手机会大涨价吗

今年芯片太缺了，不是缺，是极缺。

今年 2 月，小米中国区总裁卢伟冰在微博上发出了这样一段感叹。

而就在芯片短缺还并未得到缓解之际，最新消息显示，全球最大芯片代工企业台积电（TSMC）将对半导体进一步涨价。据《日经中文网》周五最新报道，其 4 月 1 日获悉，台积电将从 2021 年底的订单开始取消对客户的优惠，这将在事实上涨价数个百分点。

台积电对其客户透露，为了应对全球半导体需求的扩大，该公司将在未来 3 年中启动价值 1000 亿美元（约合 6566 亿元人民币）的大型投资，因此其涨价理由为制造成本增加。

台积电表示在 2021 年 12 月 31 日起的 1 年中，即使接到客户的半导体订单，也不会给予此前的优惠。报道称，在台积电主导的半导体代工领域，如果接到大量订单时通常会给予一定的优惠。

消息人士称，苹果和高通等主力客户的半导体生产订单，此前一般能得到数个百分点的优惠。如今台积电宣布取消优惠，实际上相当于涨价数个百分点。

值得注意的是，这并不是近期台积电第一次宣布 “涨价”。

在过去 5 天内，台积电至少已经 3 次宣布涨价。其中，3 月 29 日有消息称，台积电将逐季上调 12 英寸晶圆价格，最高涨幅达到 25%；一天后，有消息称台积电将从 4 月份起提高其驱动芯片的代工报价。

台积电涨价才刚刚开始

当前，半导体芯片的短缺正在全球范围内造成严重影响。

而在这一背景之下，涨价的并非只是台积电一家，就在台积电频频宣布涨价之际，同为芯片代工厂的中芯国际也已经跟进了。

业内人士 4 月 1 日消息称，中芯国际已经告知其客户，4 月 1 日起将全线涨价，已上线的订单将维持原价，已下单未上线的订单则将按新价格执行。据悉，其涨价幅度大约在 15%-30% 之间。

对此，业内人士表示：“受到全球芯片荒的影响，目前芯片市场完全是卖方市场，因此台积电等频频上调价格，也是意料之中。”

美国最大芯片代工厂，也是全球第三大晶圆代工厂 GlobalFoundries 首席执行官 Tom Caulfield（汤姆 · 考菲尔德）在接受 CNBC 采访时表示，今年计划投资 14 亿美元建设工厂，明年可能会将投资金额翻一番。

“目前，我们所有的晶圆厂的利用率超过 100%，同时还在以最快的速度增加产能，” Caulfield 说。

然而，GlobalFoundries 公司的生产线虽然已经满载，但 Caulfield 表示，整个行业的半导体供应紧缺可能会持续直到 2022 年或更晚。

行业分析师则也持有相同观点：芯片荒可能要到 2022 年才能缓解，因此台积电的涨价可能才刚刚开始。

涨价的不止芯片

事实上，芯片短缺风波的影响下，涨价的并非只有半导体芯片。

就在 3 月 31 日，realme 中国区总裁徐起接受第一财经记者采访时表示：“今年不仅缺芯，像电池、套片等部件也暴露了一些紧缺。”

开源电子首席分析师刘翔则表示，上游供应链的涨价是全面的。“以后电子产品就不是跌价了，会进入涨价通道。”

自 2020 年下半年开始，芯片缺货涨价潮愈演愈烈。刘翔认为，传统缺货往往是存储器等单类品种供应吃紧，这次最早看到缺货的是 MCU、功率半导体等基础元器件，然后蔓延到芯片代工的几乎全品类，而电路板和被动元器件等基础组件也出现缺货。

从市场分析机构的调研数据来看，供需矛盾下，目前手机存储（Memory）器、图像传感器（CIS）等价格涨幅明显。

群智咨询（Sigmaintell）认为，由于供需吃紧，嵌入式存储整体需求仍高于预期，二季度 MCP 均价预计仍会上涨，小容量的涨幅高于大容量，为了缓解成本压力，部分小容量的低端产品有转入分离部件 (LPDDR+eMMC)的趋势。而二季度 LPDDR（内存）均价预计上涨 7 到 10% 左右，UFS 也或将面临涨价风险。

手机图像传感器方面，由于 3 月初上游一些硅片及半导体化学添加剂等厂商宣布新一轮涨价，再次加重了中游芯片商的物料成本压力。

与此同时，CIS 图像传感器芯片设计商受晶圆代工厂自主分配产能变化影响，二季度部分产品将可能面临减产的风险。群智预测，一季度 2M 的模组涨价后，2M 模组的供需基本以平衡为主，预计二季度其价格基本持平，但 5M/8M 摄像头需求强劲，芯片供应减产，预计二季度其模组价格将会上涨 5 到 10%。

“此前我们也有一小部分触控涨价。”指纹芯片提供商汇顶科技内部人士表示，缺货已经是行业普遍现象。

上游推高成本，手机厂商如何应对？

在此背景下，多家手机厂商负责人在接受第一财经采访时表示，当供需不平衡的时候，价格会产生波动，而可能发生的时间点会在下半年。

但部分行业分析师表示：5G 手机涨价是有可能的，但涨价幅度会很小。

这背后的原因则是，用户当前对 5G 手机并没有表现出强大的需求。

据 IDC 的数据显示，2020 年全年，全球市场 5G 手机总出货量约为 3.26 亿台，其中中国 5G 手机出货量约为 1.67 亿台，在全球占比超 50%。然而，相比于 4G 手机，虽然 5G 手机销量整体呈上升趋势，但自去年 6 月以来，5G 手机销量一度出现下滑。

简单来说，5G 对于用户而言，其存在感并不高，5G 技术也仍未成为消费者换机的驱动因素。

在此背景下，本来就「非必要」的 5G 手机，一旦大幅涨价，可能就更有销量下滑的风险了。

国内一手机厂商在接受第一财经采访时也表示：“现阶段涨价大家可以承受，但比起元器件涨价，大家更担心的是没货可拿。”这背后的原因正是国家手机厂商把当前作为了抢占华为留下的市场缺口，拼抢产能的关键时期。

荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前就表示，目前所有的手机都处于供不应求的状态。2021 年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采购、拉供应链，增加交付、产能的过程。

但在当前机遇与危机并存的情况下，部分厂商也保持着谨慎的状态，徐起表示，realme 正采取双平台双旗舰的策略。

而在此策略下，realme 中国市场今年第一季度的销量近乎追平 2020 年全年，同比增长 463%。

“但对于未来，我们还是要做好一定悲观的准备，所以现在也是提早对明年、后年做芯片计划，提早锁定，这样对明后年影响更小一些。”

手机供应链人也表示，元器件的涨价浪潮恐怕将持续到明年，对于手机厂商来说，如果此前没有进行充分的库存准备和产品规划，接下来可能就会有所承压。

但当下积极扩单后的手机订单也在挤压其他元器件产品的产能，从而造成一部分芯片需求的虚高，一旦需求过剩今年年底就有可能出现 “爆单”风险。

“供应链的节奏控制非常关键，警惕过于激进的产能扩张。”