坎德拉获 3.75 亿元 B 轮融资，已推出 L4 级无人驾驶车辆

近日，坎德拉（深圳）科技创新有限公司（以下简称 “坎德拉”）完成 3.75 亿元 B 轮融资。

坎德拉成立于 2016 年 5 月，是一家以磁悬浮飞轮储能技术和自动驾驶技术为核心业务的高新科技企业。

该公司于 2017 年正式进入自动驾驶领域，开展导航、算法、云端、软 / 硬件、驱动、控制方面的研究，积累了一整套汽车动力总成系统技术。

目前，坎德拉拥有 L4 级自动驾驶技术研发能力，采用产研销服一体化的运营模式。按照美国汽车工程学会的规定，自动驾驶级别分为 L0-L5 六个级别。L0 级别是指没有任何自动驾驶功能；L1 和 L2 为高级驾驶辅助驾驶水平；L3 是指有条件的自动驾驶；L4 和 L5 则分别指高度自动驾驶和完全自动驾驶。

其中，坎德拉推出的阳光系列为 L4 级无人驾驶车辆。

它的主要应用范围是室外场景，无人车前后配置视觉、激光、红外等多种传感设备，能够自动感知周边环境，自主进行决策，实现自动驾驶。

阳光无人清扫车，搭载大储量水箱，可智能识别垃圾、主动收拣清扫，边刷 + 主刷联动扫地技术，只需一台机器即可扫除全部垃圾，轻松实现区域无死角全覆盖；阳光智能垃圾清运车，可根据场景需求设置垃圾回收时间及回收地点，垃圾满溢自动检测。

据 Strategy Analytics 发布的最新数据，服务机器人 2020 年的年销量增长 24%，2021 年将持续加速增长 31%。其中特定细分市场增长更为明显，清洁和消毒领域出货量猛增 165%，快递和物流机器人出货量同期增长了 84%。另据前瞻产业研究院的数据，随着服务机器人行业持续增长，至 2023 年销量将超过 50 万台，销售额预计达到 277 亿美元

服务机器人的应用范围很广，主要从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。国内比较知名的服务机器人公司比如优必选、科沃斯、石头科技等。