英特尔 11 代酷睿桌面 CPU 锐炬 Xe 核显驱动正式发布，附下载链接

IT之家4月4日消息 英特尔 11 代酷睿桌面处理器于 3 月正式发售，但其搭载的核显 UHD 750、UHD 730 的驱动没有发布。有用户在推特询问英特尔图形软件工程总监丽莎 · 皮尔斯，她表示将在未来几周内发布。

但是英特尔的动作比预想中要迅速。今日英特尔重新更新了于 3 月 3 日发布的 27.20.100.9316 版本驱动，描述中新增了对于锐炬 Xe 核显的支持。

该版本驱动安装包大小约为 426.56MB，丽莎 · 皮尔斯在推特中宣布了这一消息。以下为驱动更新日志：

修复了使用 Xe Max 显卡启动《Outriders》游戏的崩溃问题。

提高了 Xe 显卡进行《死亡搁浅》游戏的加载时间。

提升了 Xe Max 显卡运行达芬奇软件时的稳定性。

支持 New Level Zero loader layer tracing API

IT之家了解到，该版本驱动支持 6 代酷睿以来的核显，其中 11 代 Tiger Lake 处理器的核显需要在 Win10 1909 或以上系统版本运行；11 代 Rocket Lake 处理器的核显需要在 Win10 20H2 或以上版本系统运行。

英特尔核显驱动 27.20.100.931 版下载链接：点击打开