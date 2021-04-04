江西：2021 年将新开通 5G 基站 2.1 万个，落实 5G 电费补贴政策

近日，江西省 5G 发展工作领导小组办公室发布关于印发 2021 年江西省 5G 发展工作要点的通知。通知提出包括提升网络基础能力、 提升支撑服务能力、提升产业发展能力、提升融合应用能力、提升平台创新能力和提升安全保障能力六项工作要点。

通知提出，为了稳步推进 5G 网络建设。实施 5G 网络覆盖质量提升工程，适度超前部署 5G 网络，三家基础电信运营商、广电网络公司要积极争取总部资源配额，各地要加大协调推进力度，在实现设区市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县 (区）镇延伸，实现 “县县通 5G”和重点城镇以上地区 5G 网络连续覆盖，确保 2021 年新开通 5G 基站 2.1 万个，力争全省累计开通 5G 基站达 5.5 万个。

同时，推进 5G 频率和基站管理。落实 700MHz 频率规划调整安排，推动现有无线电台（站）清频退网，持续释放 5G 优质频谱资源。

此外，江西省将切实降低 5G 网络运营成本。积极为 5G 基站等用电提供便利条件，支持符合条件的 5G 设施参与电力直接交易，鼓励 5G 转供电站进行直供电改造，对不具备改直供电条件的，转供电线损加价不高于 10%。加大对转供电超额收费行为的打击力度。全面落实《关于加快推进 5G 发展的若干措施》，鼓励各级政府积极出台和落实 5G 电费补贴政策，对新建成的 5G 基站给予电费补贴支持。