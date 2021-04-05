摩托车太多，特斯拉 Autopilot 玩不转越南街道

据 InsideEVs 报道，越南一位特斯拉 Model X 车主上传的视频显示，胡志明市的复杂路况让 Autopilot 系统难以维持主动巡航功能，不得不提示驾驶者接管。

外媒认为，作为一种先进驾驶辅助系统（ADAS），特斯拉 Autopilot 在基建设施良好、交通秩序稳定的欧美地区可以很好地辅助驾驶者行车。但是，在一些东南亚国家，路况之复杂多变恐怕是 Autopilot 始料未及的。

外媒表示，目前科技水平的辅助驾驶系统还很难应付这种路况，未来的提升空间还很大。

一、路况太复杂 Autopilot 能准确感知但还是提醒接管

视频显示，车主当时正驾驶特斯拉 Model X 以人类步行速度跟车，且一直与前车保持约半辆车长的距离。透过前玻璃看去，前方道路非常拥堵有混乱，多辆汽车没能保持在车道内行驶，还有数不清的摩托车成群结队、见缝插针、横冲直撞、来去无踪，对车辆行驶造成了极大的干扰。

中控画面显示，Autopilot 准确识别了周围汽车、摩托车的位置、行驶轨迹并将这些信息投射到了中控屏幕上。虽然 Autopilot 能准确感知周围情况，但这样的场面实在是出乎它的意料，不得不结束主动巡航控制，提示驾驶者接管。

▲视频显示，Autopilot 能准确感知路况，但难以应对

二、未来驾驶辅助系统需要胜任各种路况

好在，Autopilot 对周围汽车、摩托车的识别还是比较准确且及时的，而准确监测周围环境是辅助驾驶系统发挥作用的前提。只不过，可能在 Autopilot 研发之初人们就没预料到它会面临如此境地。

另外，车主并没有为这辆 Model X 选装“完全自动驾驶（FSD）”。外媒推测，就算有了 FSD，恐怕也不会对结果产生什么影响。面对如此复杂的路况，更保险的做法还是提醒驾驶者接管。不过，外媒相信，这样的挑战对于未来更先进的驾驶辅助系统来说完全不在话下。

结语：技术发展的同时 遵守交规同样重要

面对如此复杂多变的路况，现在的驾驶辅助系统暂时没能力应付，更保险的做法还是提醒人类接管。若要实现更高水平的辅助驾驶，或者说真正意义上的自动驾驶，人们需要克服的困难还很多。

另外，不管是辅助驾驶还是自动驾驶，都只是为了改善交通安全状况的手段。视频中汽车乱占车道，小摩托车无法无天。如果大家都不遵守交通规则，科学技术再强恐怕也难以实现自动驾驶。