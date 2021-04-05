微软 Win10 藏着如此多秘密，这些模式你知多少

在 Win10 中，隐藏着很多不为人知的小秘密。有些小功能虽然看起来不起眼，但关键时候却能让我们的 Win10 跑得更爽！

1. 夜间模式

路径：设置→系统→显示→颜色→夜间模式

晚上用电脑，强烈的屏幕光总是让眼睛不舒服，不妨试一试 Win10 的“夜间模式”。“夜间模式”≠“深色模式”，切换后，除了会去除屏幕里对眼睛不利的蓝光，并不会对整个界面进行“黑化”。而且 Win10 还专门设计了一个定时切换功能，可以根据用户所在地的日出日落时间自动切换。

▲ 夜间模式

2. 游戏模式

路径：设置→游戏→游戏模式

玩游戏总是卡？快试试 Win10 的”游戏模式”吧。这个模式位于设置→游戏标签下，只有一个开关。开启后，Win10 将优先把内存与 CPU 资源分配给游戏，同时暂停一些非必要通知，并为游戏带来更加稳定的帧速率。有了它，游戏玩家的体验将会更好。

▲ 游戏模式

3. 飞行模式

路径：设置→网络和 Internet→飞行模式

和手机一样，Win10 也有一个快速关闭无线信号的总开关，这就是 ——“飞行模式”。当你将 Win10 设备带上飞机，并且希望在中途使用时，就可以打开这个开关。不过需要注意的是，“飞行模式”关闭的仅仅是无线信号，如果设备连接有线网，依旧可以正常联网。

▲ 飞行模式

4. 卓越模式

路径：Powershell→powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

千万别以为，Wn10 里最强的就是“高性能”模式，在它之上，其实还有一个更厉害的“卓越性能”模式。卓越性能是 Win10 里一项隐藏电源属性，正常时看不到。要想进入卓越模式，需要首先点击开始菜单，输入“Powershell”，再勾选“以管理员身份运行”。接下来，将代码“powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61”（不含引号）粘贴进去。敲打回车后，就可以在“设置”→“系统”→“电源和睡眠”→“其他电源设置”中找到新增加的“卓越性能模式”了。

▲ 开启卓越性能模式

卓越性能可以带来高于传统模式的性能表现及响应速度，特别适合用在不需要计较电量的台式电脑上。

▲ 卓越性能模式

5. 专注模式

路径：设置→系统→专注助手

如果你正全神贯注地做一件事（比如赶工一份 PPT），不希望被其他事情打扰，不妨试一试 Win10 里的“专注模式”。打开专注模式后，系统会自动屏蔽诸如联系人、UWP 通知等信息，从而带给使用者一个安静的使用环境。它有四种激活模式，分别是全屏时激活、玩游戏时激活、投影时激活，和固定时段激活（23：00-7:00）。当专注模式生效时，上述信息不再弹窗，而是直接进入通知中心，以免对使用者造成干扰。

▲ 专注模式

6. 平板模式

路径：设置→系统→平板电脑

如果你的设备是触控式平板，并且具有外置键盘，就可以使用这项平板模式。和传统桌面模式相比，平板模式除了能让应用自动全屏外，图标的间距也会拉大，变得更加适合手指触摸。甚至你还会看到一个不一样的开始菜单，一个更加类似 Win8 的开始菜单。

▲ 平板模式

写在最后

Win10 就像一个大宝库，常常蕴含着很多不为人知的小秘密。怎么样？这些 Win10 的“隐藏模式”，你是否都用过呢？