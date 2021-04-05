美国创企推通用型卡车自动驾驶系统，可适配多种车型

据 FutureCar 报道，旧金山初创公司 Embark 发布了一种名为“Embark 通用接口 (EUI)”的新式自动驾驶系统，可让多个厂商生产的不同卡车拥有自动驾驶功能。

该系统由标准组件和连接组件两部分组成。标准组件包括自动驾驶系统所需的所有硬件，比如摄像头、激光雷达等。而连接组件包括各种接口，负责向不同车辆的各个机构传达标准组件发布的指令。Embark 称这种模块化设计有利于扩大产品的适配范围，同时降低成本。

目前，除了 Embark 公司外，还有多家公司正在研发卡车自动驾驶系统。自动驾驶系统不会像人类那样疲劳、走神，它会让提高卡车行驶的安全性和效率，降低出行成本。

一、标准组件和连接组件自由组合 系统可以灵活适配不同车型

Embark 称，在经过大量调研和前期投资之后，公司决定不去选择单一哪家卡车厂商合作，而是独立研发一套适配于不同厂商卡车的通用型自动驾驶系统。

这种被称为“Embark 通用接口 (EUI)”的自动驾驶系统由标准组件和连接组件两大部分组成。第一个部分标准组件包括了实现自动驾驶功能所需的所有基础元件，比如摄像头、激光雷达、车用电脑等等。Embark 表示，自己深刻了解应用在卡车上的自动驾驶系统应该是什么样的，所有基础元件都经过专门的设计、测试和分析，整个过程历时数千小时。

Embark 甚至自行研发了一种名为 Embark Gateway 的专用网关。这种处理器拥有汽车级 ECU 的工作能力，能够在任何搭载了 Embark 自动驾驶系统的卡车上使用。

▲名为 Embark Gateway 的专用网关，负责与不同厂商卡车的车机系统进行通讯

而第二个部分，也就是连接组件，它的功能既包括物理或者机械对接，也包括电气系统对接和软件对接。连接组件会把标准组件下达的指令传递给卡车的动力、制动、转向等系统，实现对车辆的控制。

Embark 表示这种模块化架构的自动驾驶系统适配范围非常广，标准组件和连接组件可以自由结合灵活布置，整套系统的成本也得到了有效控制。目前这套系统已经能够适配于福莱纳、皮特比尔特、万国卡车和沃尔沃卡车品牌下的多种车型，Embark 也凭借此系统成为了第一个与美国四大卡车制造商都建立合作关系的自动驾驶科技公司。

▲标准组件安装效果图，摄像头和激光雷达位于前挡风玻璃上方

二、多家企业投身卡车自动驾驶研发 货运行业将迎来革命

Embark 的长期愿景是让其自动驾驶系统与更多卡车平台相结合，并通过提供日常维修保养和保修方案来获利。同时，业内四大制造商的车辆又是极佳的测试平台，Emabrk 将借此机会测试并改进自家的自动驾驶系统。公司还计划成为卡车自动驾驶系统行业的规则制定者。将来，不同车辆上传感器的位置、车辆之间的通信协议、远程信息处理、电源管理等等标准都将由 Embark 制定。

外媒表示，现在已有多家科技公司投入到了卡车自动驾驶系统的研发中，比如来自美国加州的 TuSimple（图森）公司和来自瑞典的 Einride 公司。但是，能让一种自动驾驶系统跨平台适用的，恐怕暂时还只有 Embark 公司。

另外，卡车厂商不一定会固守一种自动驾驶系统。比如沃尔沃就在不久前选择与 Aurora 建立合作伙伴关系，后者将为前者提供自动驾驶系统。福莱纳更是于 2020 年 10 月就已经与 Waymo 达成协议，后者为福莱纳卡车提供的“Waymo Driver”自动驾驶系统甚至允许客户自行定制硬件安装方式。

▲Waymo 为福莱纳卡车提供的传感器安装方案，客户可自行选择硬件搭配和安装位置

外媒认为，在卡车上实现自动驾驶可能比在家用代步车上更难，因为从车辆工程角度来看，卡车要庞大、沉重、复杂得多。不过，货运行业也有一些优势利于自动驾驶的发挥。卡车行进路线相对固定，但路途相对更远耗时也更长。这种工作条件下，自动驾驶系统不会像人类那样疲劳、走神、休息。自动驾驶的应用将大大缩短运输耗时，降低运输成本。现在已有如此多家企业投身卡车自动驾驶领域，只要能解决车辆工程上的技术问题，货运行业必将迎来新的革命。

结语：商用自动驾驶技术将快速发展

虽然已有多家公司投入了对卡车自动驾驶系统的研发，但各家的发展战略各不相同。以 Embark 为代表的企业希望通过一种能够适配多种车型的系统占领更大的市场份额，以期在未来成为行业中的规则制定者。而另一些企业选择加深与卡车厂商的合作，把技术做得更加适合具体车型，通过更细致的服务赢得回头客的青睐。不同思路无所谓孰对孰错，无论是单一车型专属还是多车跨平台通用，自动驾驶技术都将大大提升卡车行驶的安全性和效费比。

相比家用乘用车，卡车或许更加渴望也更需要自动驾驶能力。卡车有了自动驾驶功能，货运公司便不再需要支付专业驾驶员高额薪水去驾驶庞大复杂的卡车，也不再需要因为驾驶员要休息而延迟货物交接。卡车装载货物越多越贵重，能省出哪怕一块钱或一分钟的收益就越可观。可以预见，卡车厂商与自动驾驶科技公司之间的合作会越来越紧密，而自动驾驶卡车也会越来越受到货运公司的欢迎。