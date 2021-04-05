手机圈内卷严重，发布会神通尽显但我们只想看手机

（原标题：手机发布会进入 “拼美女”时代）

作为一位数码迷，我以前还挺喜欢看手机厂商发布会，因为大家开发布会都很刚。自己有哪一点比友商强的，必须拿出来 “鞭尸”。而且完全是把友商的具体机型都放出来了，一点面子都不留。

那时候的发布会你来我往，如同武林高手精彩过招，往往打得不分胜负。

经常碰隔壁友商也不过瘾，有时还得碰瓷手机界的老大哥苹果。比如联想 Z5 当年就跟 iPhone XR 做了个数据对比。

从数据上来看，联想 Z5 卡车式碾压贵它几倍的 iPhone XR，对硬件数据没深入的消费者肯定会被它深深吸引，忍不住掏钱购买。可事实上，这只是当时厂商的一种常见（厚脸皮）营销手段。

处理器和系统一字不提，还把自己的长处跟 iPhone XR 的短处放一起比，这就有点不讲武德了。

但很奇怪嚯，小雷就是爱看那时候的不要脸碰瓷对比，可能这就是数码人的一种恶趣味吧。

除此以外，每个厂商发布会的主讲人都有其独特的特色与魅力，有的主讲人会融入流行梗，有的则现场创造梗。只要有梗，发布会将秒变《欢乐喜剧人》，节目效果拉满。

比如雷军在某次发布会用上阴阳怪气之术：“友商急了”。

又比如，余承东在发布会上用他自带喜剧属性的口音介绍麒麟 990 芯片，成为网友调侃的名场面。当然，咱们调侃归调侃，老余的的词汇量和英语逻辑能力还是不错的。

直到现在，小雷依然对那时的发布会念念不忘。可惜时代会进步，厂商的营销方式与发布会风格也会迭代，现在早已不流行在发布会搞不要脸的对比。

想要发布会有更强的观赏性和更多的观看人数，找一个美女产品经理就能做到 ...

在 iQOO 7 的发布会上，搭载最新一代骁龙 888 旗舰处理器的手机本应是最大亮点。

但很多网友看完发布会时，注意力可能都放在产品经理宋紫薇的腿上，完全忽视了产品本身。

其实宋紫薇的出圈是在 iQOO 3 发布会上，在介绍手机的视频防抖功能时，说出了那句 “传世经典”。

“它负责稳，我负责抖”。

这话放在介绍防抖功能上没有任何问题。

但从一位肤白貌美大长腿的产品经理口中说出来，网友瞬间想歪 ...

雷军那句 “那不爽死了吗”拼接到后面，便成为一句出圈的虎狼之词。

从这里开始，手机厂商像是发现了 “财富密码”，纷纷搞起美女产品经理开发布会的套路。

经过 iQOO 3 出圈后，厂商更懂得抓住网友口味，网友爱看的，厂商就给你安排上。

喏，宋大腿就在后续的 IQOO 7 发布会玩起下衣失踪，穿着高跟鞋闪亮登场。

小雷瞄了一眼弹幕，根本没有一个人是讨论产品的，都是 lsp 们在踊跃发言。

大伙别以为 iQOO 就一位美女产品经理。

在 iQOO Neo 3 发布的时候，另一位五官姣好的美女经理出现了，她就是王琴。

不过小雷看网友的反馈，评价还是比不上宋大腿，至于为啥嘛，懂的都懂。

隔壁绿厂 OPPO 也请了一位美女产品经理莫妮卡。

但她跟宋紫薇风格完全不同，莫妮卡充满了职业女性的魅力，即使放到电视台当主持人也毫无违和感。

再到前段时间，红魔还特意请了两位年轻的美女经理，想吸引观众去看发布会。

但似乎用力过猛，引起很多网友强烈反感。

在其中一张海报中，红魔还特意突出其中一位经理是 177 大长腿美女，穿黑丝 JK 服那种。

这到底是模特走秀还是发布会现场 ...

此时小雷的想法和这位网友一样，手机发布会应该以产品为核心。

请美女开发布会当然没问题，但用 “177 大长腿”、“JK 服”等噱头来吸引观众就有点那啥了。

毕竟在购买手机时，关注点还是会回到产品力身上，谁又会去想产品经理是谁。

有网友表示，现在连机圈也往低俗风走了，难道各界已经内卷到这种程度了？

小雷觉得吧，请个大长腿产品经理开发布会，确实能吸引到不少观众前来观看。

就拿宋紫薇的 B 站发布会录播来说，基本上都有 30 万以上播放量，最高甚至有两百万播放。

而华为余承东和小米雷军这两位业界大佬的发布会录播，有二十万播放量就顶天了。

对于部分厂商来说，美女经理已经是发布会的流量密码。

但是，厂商在短时间内获得巨大关注的同时，也在影响观众对发布会的形象。

因为观众一旦接受了美女产品经理的设定，就很难再回去了。

比如在 iQOO Neo 3 发布会上，登场的是一位男性产品经理，小雷寻思着也是位帅哥，但网友并不买账 ...

弹幕全在问 “宋大腿呢，还我送大腿。”

你说厂商这时候是该开心还是生气？观众确实很多，但没几个是关注产品的 ...

从整个互联网来看，这种做法并不少见。

像一些游戏比赛直播的二台，都会请一个美女来搞节目效果吸引观众。

在直播期间还经常把特写给到女主播的腿上。

反正导播和观众都是互相奔赴的，导播知道观众是来看腿的，观众也知道导播会放特写，流量自然就多起来了。

但这种套路照搬到手机发布会上未免有点水土不服。

人家直播间要的就是迎合 lsp 获取流量和热度，观众看什么内容不重要。

而手机是要靠销量说话的，靠美女换来的流量数据虽然好看，却无法直接变现为销量。

做手机可没有捷径，唯有产品力够强，方可在竞争激烈的市场争夺份额。