小小贴纸可让旧 iPhone/Android 手机兼容 Magsafe

IT之家 4 月 5 日消息 iPhone 12 最大的创新之一是一圈简单的磁铁 —— 也就是新的 Magsafe 充电连接技术，该技术带来了大量的兼容配件。

然而事实证明，通过简单的贴纸应用，你也可以使用 Magsafe ，无论是你的手机是旧款 iPhone 或 Android 手机。

中国 OEM 厂商 XZC 正在销售一种贴有磁铁的贴纸，可以将其贴在你的手机背面，这样手机就能兼容 Magsafe

该产品的特点如下：

广泛兼容：这款磁性金属板兼容所有磁性充电器，甚至是磁性汽车支架。专为实现安全快速的无线充电而设计，采用全新的 MagSafe 技术。将我们的磁性金属板扣在智能手机上，体验最新的 Magsafe 充电技术。(兼容 iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/XS MAX/XR/XS/X/8/8 Plus)

黏性强：配备 3M 强力胶垫，不易脱落，分离后不会留下任何黏性残留物。强大的磁铁，让您的设备在磁力无线充电过程中保持稳定和安全。

透过手机壳充电，实现真正的无线充电，而无需摘下手机壳。我们创新的高质量 MagSafe 兼容金属板，用于磁力充电，支持最大 2mm 的外壳。不支持笨重的金属外壳。

使用方便：附带防刮保护膜，只需将磁铁贴纸贴在手机壳 / 电池盖后面或直接贴在您的设备上即可。只要您的智能手机对准 MagSafe 充电器或其他无线充电器，就会自动开始充电，从而实现高效、安全的无线充电。

轻薄舒适，1.5mm 超薄设计，方便磁力对准。耐用的皮革表面防刮，不易褪色。光滑的外表，没有尖锐的边缘，不会损伤您的手指和手机。

IT之家了解到，这款贴纸的价格仅为 18.99 美元（约 124.73 元人民币），在亚马逊目前的评价为 4.1/5 星。