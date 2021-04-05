SpaceX 星链卫星互联网服务网速已达 200Mbps

IT之家4月5日消息 据外媒 Wccftech 报道，根据美国利福尼亚州索诺玛县的测试数据，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 的 “星链”（Starlink）卫星互联网服务的试用速度已突破 200Mbps。

据测试，星链卫星互联网服务的最低下载速度为 44Mbps，最高突破了 200Mbps，远远超过了竞争对手 HughesNet 和 ViaSAT。

据 SpaceX 与美国联邦通信委员会（FCC）共享的数据，“星链”卫星互联网服务的平均下载速度已达到 80 Mbps。

IT之家了解到，埃隆 · 马斯克在 2015 年 1 月宣布了 “星链”卫星互联网服务项目，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

到目前为止，SpaceX 已经发射了 1300 多颗星链卫星，这些卫星已经开始为美国、加拿大、英国部分地区提供宽带服务。

从 2020 年 10 月底开始，SpaceX 在美国对其星链互联网服务启动公开 Beta 测试。目前，该公司的星链项目还处于测试阶段。

马斯克原本预计 2020 年正式向其客户提供星链卫星互联网服务，但后来这一计划被推迟。去年 11 月底，SpaceX 表示，2021 年将继续对其星链卫星互联网服务进行公开 Beta 测试。