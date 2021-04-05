估值 100 亿美元融资，小马智行有望成国内首个自动驾驶独角兽

从传统燃油汽车到新能源汽车再到智能汽车，从以人为主导的“手动”驾驶模式到汽车自己行驶的“自动”模式，这个跨度之间有着一条巨大的鸿沟。经过了车企和科技公司的努力，汽车已经逐渐变得越来越聪明，而自动驾驶技术虽然还没有发展成熟，但是如今的汽车驾驶模式和十数年前也已经发生了巨大的变化。

■ 小马智行是风口上的“猪”？

据数据统计，自动驾驶从 2013 年开始萌芽，经过后续两年的蓄力，在 2016 年进入了第一个爆发期，并持续了两年强劲的“吸金”势头。自动驾驶领域在这两年时间内，一共有超过 70 起投资、融资，其总金额高达 811 亿元。时间进入 2021 年，仅仅是前面两个月，有关自动驾驶技术的投资、融资就已经有 24 起，披露投资融资总金额高达 176.4 亿元。

看到如此庞大的数据，小雷都忘记了心算该如何运用，只能用手机来计算，最后算出了自动驾驶这十年的“吸金”总额度超过 2000 亿。按照这个趋势发展，小雷觉得今年之后，自动驾驶的总“吸金”可能会超过 3000 亿元。

在如此背景下，自动驾驶领域涌现出了很多公司，其中国内也有不少出色的自动驾驶公司，比如百度、华人运通、易成、小马智行。今天小雷要和大家聊的就是小马智行。

小马智行成立于 2016 年末，其研发中心设立在硅谷、广州、北京以及上海。由于它长期在城区的公开道路上测试，积累了众多的复杂且极端场景数据，并以这些数据为基础实现安全可靠的自动驾驶技术。

小马智行凭借着在自动驾驶领域的经验和实力，获得了中美多地自动驾驶测试、运营资质与牌照；并且它靠着在人工智能技术领域的突破，已与丰田、现代、一汽、广汽等车厂建立合作关系。

当然了，要在自动驾驶领域混，没有一定的资金量是发展不起来的。要知道，自动驾驶可是一个相当“烧钱”的技术活，不然也不会投资融资多达 2000 亿都没有能让自动驾驶技术真正落地。小马智行和很多自动驾驶公司一样，也是靠着不断融资才有资金用于研发技术和运营公司。

在今年 2 月 8 日，小马智行获得了来自文莱主权财富基金文莱投资局和 CPE 的 1 亿美元的 C + 轮融资，并且其总金额为 3.67 亿美元的 C 融资正式完成。完成这轮融资之后，小马智行也有了足够的资金来加速自动驾驶技术的落地。

大家别看小马智行是一个新生自动驾驶公司，但它的实力并不弱，在自动驾驶领域非常受资本投资者的青睐。小马智行从成立至今，在这短短的四年时间里就已经完成了 7 轮融资，其总融资金额超过了 11 亿美元。尤其是 2020 年至今，小马智行在融资方面明显加快了步伐，这段时间它总共获得了 3 笔融资，其金额超过了 9 亿美元。

由此可见，今年有可能是自动驾驶再登高峰的一年，自动驾驶公司从中获得资本投资者更多的资金用于研发技术。在这种背景下，小雷觉得小马智行在今年内还会获得更多融资的机会。当然了，前提是它加速研发技术，向外界呈现与其他竞争对手不一样的技术，这样它才有能力获得更多的机会。

■ 小马智行离独角兽还有多远？

正所谓“人怕出名猪怕壮”。在小马智行完成 3.67 亿美元 C 轮融资之后，行业内就有该公司向潜在投资人报价 100 亿美元再进行新一轮融资的传闻。如果它能完成该融资的话，就会成为国内首个自动驾驶独角兽。

不过，小雷觉得这个传闻的水分很大。以现在小马智行的状态来看，无论是他在自动驾驶领域创造的价值，还是它现在的业务能力，对比自动驾驶领域的 Waymo、Cruise 和 Aurora 这三个超级独角兽还有一大段距离，想要成为自动驾驶独角兽，小马智行还有很长一段路要走。

在技术方面，小马智行一直专注于 L4/L5 的自动驾驶的研究，为了能让该技术落地，它采用了全栈解决方案，也就是自动驾驶的软件解决方案与硬件解决方案结合，并且它还与丰田、博世等公司合作，共同研发自动驾驶方面的技术。

目前，小马智行在北京、上海、广州、弗里蒙特以及尔湾这个五个中美城市落地了规模化的自动驾驶车队，并在其设立自动驾驶研发及运营中心的城市先后推出了自动驾驶出行以及配送服务。

值得一提的是，去年疫情暴发的时候，小马智行还进军了货运领域，为美国尔湾市的居民提供自动驾驶送货服务。小马智行凭借着在货运领域的经验，该品牌在 3 月 31 号公布了卡车业务方面的品牌名称，它的名字叫小马智卡（英文名为 Pony Tron），这就意味着小马智行正式形成“自动驾驶乘用车（Robotaxi）+ 自动驾驶商用车”双轮驱动的业务布局。

这么看来，小马智行在自动驾驶领域的业务不限于乘用车，在卡车领域也有；至于想要落实 L4/L5 自动驾驶技术，这还是有些难度，毕竟在该领域还没有哪个自动驾驶公司落地该技术，并且小马智行在该领域还算是“新生”，需要不断磨练和沉淀才能慢慢实现自己的目标。

■ 总结

从今年的行情来看，许多投资者都对自动驾驶公司加大了筹码，小马智行在国内也有一定的实力，它只需向投资者展现出来，并露出它的自动驾驶蓝图，说不定今年它就成了国内首个自动驾驶独角兽。