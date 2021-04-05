退出手机市场后，LG 电子将重新调配 3700 名手机业务人员

IT之家 4 月 5 日消息 LG 电子公司今天宣布将关闭移动业务部门，这一决定在今天早些时候得到了公司董事会的批准。

LG 退出竞争异常激烈的手机领域的战略决定，将使公司能够将资源集中在电动汽车部件、联网设备、智能家居、机器人、人工智能和企业对企业解决方案以及平台和服务等增长领域。

IT之家了解到，LG 关闭手机业务的收尾工作预计将在 7 月 31 日之前完成，目前 LG 手机库存将继续销售。LG 将为现有手机产品的客户提供一段时间的服务支持和软件更新，时间因地区而异。在手机业务关闭的整个过程中，LG 将与供应商和业务伙伴进行合作。

展望未来，LG 将继续发挥其移动专业技术的优势，开发 6G 等移动相关技术，帮助进一步加强其他业务领域的竞争力。LG 手机业务运营 20 年来开发的核心技术也将得到保留，并应用于现有和未来的产品。

据韩联社报道，LG 将对 3700 多名移动（MC）业务部门人员进行大规模人事调动。LG 电子表示，公司将综合考虑职员的业务能力、其他部门及集团子公司的人力需求等因素，最早从本周起重新安排移动业务部门职员的岗位。截至去年第三季度，移动业务部门共有 3700 余名职员，大部分为研发领域人力资源，因此调动工作不会存在太大问题。

据预测，上述人员可能被调动到人力资源需求较大的部门，包括旗下庆尚南道昌原家电厂和研究所、汽车零部件（VS）业务部门、与汽车零部件生产商麦格纳国际公司携手设立的生产电动汽车传动系统的合资公司、LG 能源解决方案等。考虑到 LG 电子将继续研发移动通信核心技术，部分人员有可能被调动至 6G 原创技术研发等领域。

此外，LG 电子海外智能手机工厂的用途也将发生变化。LG 电子 2019 年将国内智能手机生产线迁移至越南后在当地年产 1000 万部手机。LG 电子表示，越南是旗下家电生产基地，有很多充分利用当地手机生产设备的方案。