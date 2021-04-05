LG 电子：退身 “手机”，进场 “汽车”

韩联社 4 月 5 日消息，LG 电子 5 日表示，公司最终决定退出手机市场并全面停止移动（MC）业务部门的生产和销售，其手机业务将于 7 月 31 日结束。

LG 电子方面表示，在产业竞争日趋加剧的情况下，公司移动部门业绩持续低迷，故作出上述决定。公司将致力于内部资源提质增效，集中力量发展核心业务，重组业务结构。

此前，LG 电子曾于今年 1 月 20 日宣布，判断自身手机业务现在以及将来的竞争力并作出最佳选择的时机已经到来，公司内部正在讨论未来业务运营的方向。

时隔 26 年，LG 手机在今天迎来大结局。

跻身全球前三的巅峰

韩国科技巨头 LG 电子，于 1995 年进入手机市场。

彼时手机市场还未进入智能手机时代，LG 电子以独特的设计，26 年间打造了多款 LG 手机 “明星”。

其中，以甜点命名的系列手机最为火爆。

当时，LG Chocolate 手机以 “I Chocolate U”（翻译为：爱巧克力哟）为宣传语，与韩国女孩甜美笑容一起，两者的甜美之感，可谓天作之合。

在粗制滥造的山寨机中，LG Chocolate 以简单利落的滑盖设计、色泽光滑的细节、讲究的玻璃纤维、精致的烤漆工艺，在仿制品的热潮尾声中一炮打响。

黑巧克力市场初体验成功后，LG 电子乘胜追击，推出白巧、粉巧、红巧的巧克力系列。

尝到营销果实，在设计上，增加红色的轻触式感应操作键盘，并在后续的宣传中，请来当时的偶像玄彬和金泰熙，设计出 “一碰你就脸红”的广告语，成为击中高端白领的网红机。

而后，LG 又以甜品命名，推出冰淇淋手机。

同属甜美系，同样以外形为买点，但与巧克力系列不同，一是，LG 冰淇淋手机是一款翻盖手机，二是，后者主攻职场。

除了后壳做工光滑、彩色屏幕外，最让人耳目一新的是翻盖背后的 LED 灯，在有信息到来时候，藏在粉色半透明手机壳下的 LED 灯组亮起，组成俏皮可爱的表情（当时叫颜文字），并会随着情景变幻。

“巧克力”、“冰激凌”等系列手机风靡中国市场。

2008 年，LG 手机销量突破 1 亿部；2013 年，其市场占有率进入全球前三，成为全球第三大手机生产商，仅次于三星和苹果。

这些让 LG 抓住的智能手机时代来临之前的最后一次机会，登顶颠覆之后的 LG，开始走下坡路。

随着中国手机品牌的强势崛起，LG 从 2015 年开始节节败退。

相关媒体报道，LG 从 2016 年开始逐渐在中国市场消失。

据 LG 2017 年全年财报显示，LG 手机所在的 LG 移动部门亏损非常严重。

LG 在 2017 年全年手机销量为 1390 万台，相比 2016 年的总数继续下滑了 1% 左右。其第四季度移动部门亏损达到了 1.9 亿美元，且之后呈现逐年递增的状态。

2018 年，LG 手机正式宣布退出中国市场，并取消了高端系列。

2019 年，LG 将中低端手机外包，此时的 LG 萌生放弃手机业务的信号。根据 Counterpoint 2019 年的第二季度数据，LG 的下滑幅度达到了 18.5%，已经远远落后于大多数手机品牌。

2020 年，LG 手机业绩未有任何回暖迹象。

据 Counterpoint 数据显示，2020 年第三季度，LG 手机出货量为 650 万部，低于 2019 年同期的 720 万部，在全球手机市场中仅占有 2% 的市场份额，而三星同期出货量将近 8000 万部，是 LG 的 12 倍。

今年一月，LG 曾公开首款卷轴屏概念手机的视频，并计划年内上市，但后来项目已经被搁置。

从 2015 年第二季度开始至 2020 年第四季度，出现连续 23 个季度的亏损，累计亏损额已达 291 亿元人民币。

在激烈的市场竞争中，LG 手机逐渐被淘汰。

巨额亏损后，是卖身未果的无奈。

据悉，LG 电子曾考虑过多种选择，包括出售业务，LG 电子 1 月 20 日发布包括出售移动业务在内的调整计划后，与越南 Vingroup 集团股份公司（VIC）、德国大众等公司洽谈出售事宜。

但在智能手机相关技术专利的问题上难以与潜在买家达成一致，与一些潜在买家的谈判以失败告终，最终决定退出智能手机业务。

重振旗鼓的启航

LG 在声明中表示，退出手机竞争激烈的领域将让 LG 专注于电动汽车部件、联网设备、智能家居、机器人技术、人工智能和 To B 解决方案的服务与平台等处于增长中的领域。

其中，2020 年 12 月 23 日，LG 电子和加拿大汽车零部件制造商麦格纳宣布，计划出资 10 亿美元成立一家合资公司，生产电动汽车零部件。

LG 电子在一份文件中表示，麦格纳将持有合资公司 49% 的股份，而 LG 电子将持有合资公司剩余 51% 的股份。

该公司表示，该合资公司暂定名为 LG Magna e-Powertrain，将在韩国仁川和中国南京的工厂生产电动马达、逆变器、车载充电器和电子驱动系统。

该交易预计将于 2021 年 7 月完成。

据悉，LG 电子在 4G LTE 和 5G 专利方面处于领先地位。美国一专利咨询公司的数据显示，LG 电子从 2012 年到 2016 年连续五年获得美国最多的 LTE 和 LTE-Advanced 专利。

而麦格纳是一家汽车零部件供应商，具备整车工程及代工制造专长，产品能力包括制造车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、自动驾驶辅助、镜像、闭锁及车顶系统，拥有多个领域的电子和软件工程能力。该公司是特斯拉的供应商，为特斯拉供应内饰板。