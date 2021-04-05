深圳首条无人驾驶地铁线路要来了：20 号线预计年底建成通车，时速 120 公里

IT之家4月5日消息 据深圳发布、深圳特区报报道，地铁 20 号线已经顺利实现 “电通”，预计将于今年年底建成通车，届时将成为深圳首条无人驾驶地铁线路，市民可乘坐地铁直达国际会展中心。

深圳地铁 20 号线一期全长 8.36 公里，供电系统采用集中供电方式，全线设 6 座混合牵引所，1 座降压所，6 座跟随所。电源从 110kV 机场北主所引出至 20 号线机场北站，负责全线牵引负荷及动力照明负荷供电。

目前，深圳地铁 20 号线正加快区间接触网安装及弱电设备安装，有序推进车站弱电系统设备安装施工等工作，全力保障 20 号线一期年底开通运营目标的顺利实现。

IT之家获悉，深圳地铁 20 号线起于机场 T4 航站楼（规划），终至会议中心站，全长约 8.43 公里，设机场北、重庆路、国展中心南、国展中心、会议中心共 5 座车站。

全线有 3 座是换乘站，机场北站可换乘地铁 11 号线和穗莞深城际铁路，国展中心南站可换乘在建地铁 12 号线，国展中心站可换乘在建地铁 12 号线和规划地铁 30 号线。

值得一提的是，地铁 20 号线一期还是地铁快线，设计速度为 120 公里 / 小时，远期预留延伸到东莞的条件。