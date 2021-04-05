特斯拉上海超级工厂加速建设，有意竞拍地块已流标

IT之家4月5日消息 据《每日经济新闻》为了追赶工程进度，承建 “特斯拉超级工厂项目”的上海宝治集团有限公司和五冶集团上海有限公司决定加快建设特斯拉上海超级工厂，甚至在旁边建立了临时生活区，大门处还写着 “一天也不耽误”的标语。

IT之家了解到，目前特斯拉上海超级工厂所生产的 Model 3、Model Y 车型已经上市。按照规斯拉划特，上海超级工厂的产能今年将提升至每年 45 万辆，有望成为仅次于美国加州的第二大工厂。

值得一提的是，特斯拉中国总裁朱晓彤在今年年初证实，特斯拉希望打造比 Model 3 售价更低的车型，预计零售价为 2.5 万美元。

此外，此前有传言称特斯拉有意买地，为新车型量产做准备。而此前上海土地市场曾发布一则国有建设用地使用权出让公告，显示该地块的受让人要在交地后 6 个月内开工，在交地后 30 个月内竣工，并在三年内投产新能源车整车制造。

报道指出，上述新车型的先期启动项目已于去年 9 月 30 日开工，并于今年 3 月 31 日竣工和调试，计划在明年正式投产。考虑到特斯拉上海超级工厂（一期）的建设速度，结合 2.5 万美元车型的投产计划，两者时间基本吻合。

从这一角度来看，特斯拉寻求扩建，可能是在为新车型量产做准备。