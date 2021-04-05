消息称吉利旗下沃尔沃汽车将重启 IPO 计划，估值约 200 亿美元

近日，有消息称浙江吉利控股集团正在考虑重启子公司沃尔沃汽车的 IPO 计划，对该业务的估值可能在 200 亿美元左右（约合人民币 1300 亿元）。

知情人士称，由少数人持股的吉利控股一直在与潜在顾问商谈，计划最早在今年出售沃尔沃汽车股票的事宜。据悉，该公司正在考虑在斯德哥尔摩和阿姆斯特丹等地上市。由于信息保密，这些人士要求不具名。目前商讨处于初步阶段，例如潜在估值等细节可能有变。而沃尔沃汽车也将研判各种 IPO 方案，如果需要，将在适当的时候进行监管披露。

针对该消息，日前吉利作出回应称，如之前在 2021 年 2 月 24 日对外宣布，沃尔沃汽车和吉利汽车将在保持各自独立公司架构的同时，持续专注于深化多领域的合作。

这种方式也将使两家公司有机会去各自探索在资本市场的各种选项，以实现股东价值。沃尔沃汽车将考虑不同的方案选项，包括潜在的 IPO 和股票市场上市计划。到目前为止，尚未做出任何决定。我们会根据不同选择的监管要求，在适当的时候进行相关披露。

早在 2010 年，吉利以 18 亿美元的价格从福特汽车公司手中收购了沃尔沃。2020 年，沃尔沃售出 661713 辆汽车，中国是其最大的市场，其次是美国、瑞典和德国。

据悉，去年 2 月，吉利汽车曾对外宣布将与沃尔沃在股权上进行合并，并考虑在中国香港和瑞典上市。今年 2 月，双方已宣布放弃在股权上合并，而是在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，在动力总成、三电技术、高度自动驾驶等业务领域进行合并及协作。