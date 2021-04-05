SpaceX 星链网速破 200Mbps ，测试者直言「负担不起」

据外媒 Wccftech 报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克旗下的太空探索技术公司 SpaceX 的 “星链”（Starlink）卫星互联网服务经过美国加利福尼亚州索诺玛县测试后，数据显示其最低下载速度为 44Mbps，最高突破了 200Mbps，远远超过了竞争对手 HughesNet 和 ViaSAT。

SpaceX 与美国联邦通信委员会（FCC）共享的数据显示，“星链”卫星互联网服务的平均下载速度已达到 80 Mbps。

2015 年 1 月，马斯克宣布开展名为 “星链”的卫星互联网服务项目，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，尤其是在农村和偏远地区。

经过多年的卫星部署，SpaceX 已经发射了 1300 多颗星链卫星。通过这些卫星，美国、加拿大、英国部分地区提供宽带服务。未来 SpaceX 还将为菲律宾等更多地区提供该服务。

Starlink 当前仍测试阶段，每月向终端用户收费 99 美元，再加上用户终端、安装三脚架和路由器的一次性费用 499 美元。

真实的 “星链”

近日，《华尔街日报》对接受 “星链”项目测试的一个美国西北部偏远小镇展开调查，试图了解当地居民在接受 “星链”提供的服务后的具体感受如何。

该镇位于华盛顿州西北部的马卡保留区，由于远离城市，因此长期缺少稳定的互联网服务。

而 SpaceX 的 “星链”项目为该地区解决了互联网缺口。

一位测试者表示，通过 “星链”上网十分简单，仅需一个路由器、一个卫星接收器和一根电缆即可连接互联网。

相对于另一个电信运营商 Centry link，SpaceX 可提供相对稳定的互联网服务。在一户家庭中，测试者们可以同时进行传输文件、视频会议、视频直播、在线游戏等对互联网传输速率要求较高的活动，并不会出现卡顿等情况。

SpaceX 之所以能提供更高质量的互联网服务，原因或许在于其发射的卫星距离地面仅 550 公里。

SpaceX 称其卫星近地距离比其他电信运营商的卫星近 60 倍，可最大程度减少空间卫星到接受互联网服务的终端用户的信号延迟。

这也意味着，如果按照马斯克的计划为全球提供该服务，SpaceX 的卫星群将达到数万颗的规模。

尽管 “星链”可为偏远地区提供互联网服务，但其目前仍存缺陷，其中最大的问题为成本过高。

在接受调查的多位测试者表示，“星链”近 500 美元的安装费用及每月 99 美元的服务费是 “负担不起的”。

SpaceX 计划为偏远地区的用户提供互联网服务，但大多数地区相对封闭，当地居民并没有较多的经济来源以支付 “星链”提供的服务费用。

除了成本问题外，“星链”提供的互联网服务并不稳定，以及缺少技术人员解决测试者从账单支付到接收器摆放等一系列问题。

拓展更多服务

除了互联网服务外，SpaceX 最近正在拓展更多服务项目。

今年 2 月，SpaceX 提交的一份新文件显示，Starlink 将提供电话服务、语音呼叫紧急备份，以及通过美国政府的 lifeline 计划为低收入人群提供更便宜的计划。

另外，文件显示，SpaceX 正要求联邦通信委员会根据《通信法案》指定其为合格的电信运营商 (ETC)。

一旦 SpaceX 成为电信运营商，此后 SpaceX 在未接入宽带的地区部署宽带即可向美国联邦通信委员会申请补贴。

除了通信服务外，SpaceX 还计划提供 24 小时电池备份服务，用户可以在断电的情况下仍能打电话。

目前，SpaceX 在全球已拥有超过 1 万名用户。

在美国，SpaceX 已获准部署多达 100 万个用户终端 (即卫星天线)，目前正在寻求美国联邦通信委员会 (FCC)的许可，希望从法律承认其电信运营商身份，将最大部署级别提高到 500 万个用户终端。