数码产品需要说明书吗

在做《极客博物馆》系列时，我们经常对比那些老的数码产品和现在的区别，除了机器本身的演变之外，还有包装的变化。之前数码产品的包装很大，送的配件多，宣传方式大胆直接。现在的更多是极简主义，有的手机产品更是连充电头都不要了，必备的说明书成了薄薄的一张「入门指南」。

如果你是经常接触数码产品，或者买的是比较普及的产品类型，的确不需要复杂的说明书来教你怎么用。但对年长一些的人，或者不那么熟悉数码产品的人，没有说明书真的会影响使用。更别说有的说明书厚厚一本，就算有也不一定能看懂。

既然会用的人不需要，不会用的人看不懂，那数码产品还需要说明书吗？

说明书越变越薄

之前的说明书做得详细，很大的原因是在网上获取信息还不那么方便，为了减少售后压力，所以商家需要尽可能在纸质说明书上讲明白所有注意事项。那时候极简设计、环保设计这些概念还没有盛行，宣传方式比较传统，所以说明书还承担了「宣传册」的作用。有的新特性会单独有一本说明书，这样的做法在专业向的产品中尤其常见，既是一种仪式感，也是必要的。

而现在信息获取的方式太多了，人们通常是在网上对一个产品有足够的了解后，才会去下单购买。也因为现在的内容形式多元，人们渐渐没有了阅读大段文字的耐心，所以很多产品在包装中只放了简单的入门指南，更详细的内容放到了线上，或者需要通过扫码、连接 App、看短视频来查看。

说明书变薄受智能手机的影响很大，大多数数码产品不需要单独使用了，而是都能与手机联动。尤其是那些逐渐大众化的产品，已经经过了市场教育阶段，操作逻辑统一，不需要每次都重复引导。其实手机不再附赠充电头也是同样的道理，但是涉及了利益（环保、品牌、快充），初期争议自然多。

要说明书，也要仪式感

那些专业向的产品依然保留了提供详尽说明书的传统，因为它的使用方式确实复杂，且面向的是专业用户，提供进阶功能。网上自然有电子版说明书、第三方的教程，但官方提供纸质说明书依然是必要的。

也有特别版、联名版的数码产品依然保留复杂的包装，里面的说明书（或者说引导手册）本身就是产品体验的一部分。就像为什么大部分游戏都能提供在线版，但还是有那么多人愿意购买实体光盘，实体的东西还是更有仪式感，有收藏价值（当然也为了方便回血）。

▲ 一加 8T 赛博朋克 2077 限定版

极简不等于按钮少

受博朗、苹果等极简设计先驱的影响，现在的数码产品按钮越来越少了，上手难度大大降低，语音操控也简化了一部分操作。现在对于中老年用户来说，主要的挑战是在手机 App 上。能不断迭代的软件功能是方便了年轻用户，但对于长辈来说，去接受一个频繁变化的新东西并不容易。尤其是软件应用的设计规范可不像硬件那么容易统一，各种引诱点击的按钮让人眼花缭乱。贴心的软件会在第一次引导后，把使用指南的位置提示给用户，但很多软件并没有在意这个问题。

苹果的设计哲学影响了一代人，「上手就能用」成为不少产品追求的目标，但很多产品并没有从根本上简化操作逻辑，而是仅在产品形态上改变，有的所谓单按键、旋钮、显示屏设计，其实反而使操作复杂化，不够直观。

▲ 米家台灯 1S 是正面例子

好的说明书应该是什么样？

对于大众消费品来说，「入门指南」是必要的，因为面对的用户圈层复杂，引导要做到越「傻瓜化」越好。好的产品引导应该是仅在初次使用时有用，之后的使用是用户下意识的行为，而不是每次都翻说明书。更丰富的玩法和说明可以放到线上，让用户以更多形式来查看，比如视频、动画引导，甚至是未来的 AR。任天堂在引导说明上就是个很好的老师，硬件、游戏的话引导都做得十分不错。

同时我觉得电子版说明书的方式应该做到更容易获得，比如扫二维码码获取，而不是藏在什么官网、App 的几层菜单下。

除非我们获取内容的方式发生根本性改变，比如用 AR 眼镜，否则未来纸质说明书应该还会存在很长一段时间。当然在很多科幻电影里，纸笔记录的内容依旧是最稳妥的，无数个例子告诉我们，保留包装、说明书是一个好习惯。

▲ 《EVA》第 13 集 使徒侵入