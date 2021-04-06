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骁龙 855 + 2K 屏旗舰机只卖 800 块，闲鱼上的 “洋垃圾”手机真牛

2021/4/6 0:02:27 来源：小雷哔哔 作者：xiaoleibbb 责编：骑士
评论：

在？进来挑个低价旗舰机买吧。

眼看着也过完年了，已步入社会工作的小伙伴已拿到年终奖，在上学的小伙伴兜里也塞满了大大小小的红包。

可以说，每年手头最宽裕的时候就数现在啦。

小雷和很多小伙伴一样，一有闲钱就想买手机，而且是性能不弱，堪比旗舰的那种。

当然啦，作为实用主义（穷）者，小雷最想买的还是足够便宜，性能也足够好的机子。

然而这两年新推出的手机基本都是 5G 手机，网速确实是变快了，但换来的却是实打实的价格大涨。

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别说价格极其不环保、动辄六七千的旗舰机了，连千元机都趁势涨价，对学生党那是满满的恶意。

你想想嘛，以前的千元机指的是 999 元手机，现在的千元机已经被定义为 1399-1999 元区间的手机了。

最重要的是，这个区间的手机性能普遍不够高，小雷知道有人会提 2000 价位内杀神天玑 1000+。

用过的小伙伴都知道，这处理器跑分确实不错，但实际体验其实不太好。

要是真把价格下探到 1399 内来挑选，你会发现都是些性能羸弱，勉强足够日常使用的手机。

这价格段的手机普遍都是高通骁龙 665、Helio G25、helio G90T...

小雷能挑出最好的，就是价格曾经下探到 999 元的 realme Q2。

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那有没有千元内买到旗舰机的方法呢。

有的，小雷这边建议小伙伴们去捡 “洋垃圾”。

“洋垃圾”并不是大家平时所理解的意思，混机圈的小伙伴会比较了解，其实就是一些物廉价美的国外品牌二手机

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这些手机通过特殊渠道流到国内，加上诸多优点，成为不少机友买来折腾的对象。

1. 国外机子大部分不锁 BootLoader，体验折腾 Root 刷机的快乐。

2. 由于是国外手机，XDA 论坛有很多大佬专门做移植 ROM，你甚至可以在索尼用上 MIUI。

3. 最重要的一点是便宜，预算少又想买个处理器不错的手机，“洋垃圾”满足你。

其中 LG 的手机特别受洋垃圾友欢迎。

毕竟 LG 是出了名的在国内市场唯唯诺诺，在洋垃圾市场重拳出击，人称洋垃圾跳水冠军，即使是旗舰机也能跳水到千元机价位。

比如这台 LG V50，是 LG 在 2019 年发布的 5G 旗舰手机，上市价格是 5174 人民币。

因为配置给力和价格美丽，这机子也被不少网友称为 “最强洋垃圾”。

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先给大伙看看配置。

高通骁龙 855 处理器 + 外挂 X50 基带，6.4 英寸 OLED 刘海屏，3120 x 1440 分辨率，4000mah 电池，支持 IP68 防水。

支持 QC3.0 18w，无线充电支持 10w。

6+128/8+256 的存储组合，硬件是 LPDDR4x+UFS2.1。

指纹解锁使用的是侧边指纹，不过 LG V50 系列的另一个机型 V50s 用上了屏下指纹，但相应的却少了长焦镜头和 2K 屏幕。

讲真，这些配置即使放在今天也非常能打。

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而且现在国内手机都在吹的双扬声器，这台手机也没落下。

DTS：X 3D 环绕 + 32 位高保真四通道 DAC，音质和效果都比单扬声器好很多。

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然而介样的豪华配置下，你们猜猜现在闲鱼二手卖多少钱？

普遍价格在 900-1000 元左右浮动，这个价格真滴有点过分啦。

毕竟在国内，1000 元以下的手机基本都是老人机或学生备用机，这种配置基本是想都不敢想的。

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作为洋垃圾，LG V50 有不少槽点，但好在它有极强的可玩性和自由度，这些问题折腾一番都能解决。

比如骁龙 855 比不上 865 和 888，但 ROOT 后把 GPU 超个频，玩游戏依然给力，再战三年不是问题。

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4000mah 电池略小，但没有高刷拖累续航，并不会感到严重尿崩。

官方表示快充只支持 18W，但只要把温控删掉，刷个快充模块，就能享受 27W 快充。

LG 原生的系统不符合国人使用习惯，没关系，你甚至可以动手刷个 MIUI12。

如果懒得折腾，官方系统也支持 OTA 至目前最新的 Android 11。

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图片来源：酷友 @nankun512

唯一不好解决的问题是 5G 频段问题，因为这是单模 5G，只支持国内的 nsa 频段。

得通过一番折腾锁定频段才能用上 5G 网络。

小雷觉得，实在懒得折腾就当 4G 手机用好了，用千元以下价格买到骁龙 855+2K OLED 手机，还要啥自行车嘛。

如果各位小伙伴想买再便宜一点的骁龙 855 手机，可以考虑 LG G8。

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同样被称为洋垃圾之王，性价比拉满。

基本配置为骁龙 855 处理器，2K OLED 屏幕，6+128 存储组合，LPDDR4x+UFS2.1。

支持 IP68 防水，NFC，还有屏幕发声，手部指纹解锁等黑科技技术。

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所以这玩意多少钱呢？

小雷在闲鱼看了一下，在闲鱼大概在 850-1000 左右，还有一些魔改内存到 12G 的版本要贵一些。

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不过小雷还是要提醒小伙伴们，闲鱼始终是个二手平台，卖家鱼龙混杂，捡垃圾要擦亮双眼。

小雷在这简单分享一波闲鱼购物避坑技巧。

1. 闲鱼玩家不要碰，最好找信誉优秀以上的个人卖家来买。

2. 在售商品太多的卖家不要碰，这种都是专卖二手的商家。

3. 发布超过七天还没人买的就别看了，卖家估计把商品当传家宝了。

4. 买之前可以点进卖家界面，看卖家的评价，都是好评的基本可以放心。

洋垃圾非常适合预算不足，却还想买旗舰机的小伙伴，毕竟八百多块钱能买到 855 旗舰机，在国内市场是想都不敢想的。

因为它实在便宜的同时，还有旗舰机的品质在。

但如果你不喜欢折腾，不愿意花时间去解决使用国外手机过程中遇到的问题，辣么洋垃圾可能不太适合你。

洋垃圾手机性价比高的同时，它也失去了保修售后，出现了问题还得靠自己解决。

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关键词：LG手机智能手机闲鱼

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