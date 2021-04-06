微软官方小神器，Win10 的 CMD 还能这么玩

如果你是经验丰富的老用户，那么应该会经常在 Win10 中用到以 CMD 为代表的命令行工具。然而这些命令行工具一直以来，都存在一个极其影响体验的点，那就是每次开启，路径都是默认为 “C:\Users\用户名”当中。如果你需要的工具存在于其他目录，需要手动输入 “CD 目录”来进行跳转。每次都如此，非常麻烦。

CMD 也好，PowerShell 也好，开启后的默认目录都未必是最常用的

如果你经常在某个目录下使用 CMD 之类的命令行，将默认路径改为这个目录，自然方便得多。那么要怎么样自定义 CMD、PowerShell 之类工具的默认路径？一起来看看吧。

首先，我们需要使用微软最新开发的终端 App。在 Win10 商店中，搜索 “Windows Terminal”或者直接点击以下链接，下载安装即可。

Windows 终端 App 下载：https://www.microsoft.com/store/productId/9N0DX20HK701

这个 Windows Terminal 终端 App，和系统自带的相比，界面要华丽得多，使用了最新的 Fluent Design 设计。微软将会在今年发布 Win10 21H2，届时 Win10 的 UI 会全面转变为 Fluent Design，或许届时这款 App 也会成为系统的预装。无论如何，这次我们先来了解它的自定义默认路径功能。

Win10 命令行 App

开启终端 App 后，点击上方的下拉三角，即可找到 “设置”。

找到设置

点击 “设置”，就会通过记事本来开启 “settings.json”文件，我们通过编辑其中的参数，就可以对终端 App 进行设定了。

在 “default”这一块的参数中，我们就能够编辑包括 CMD、PowerShell 乃至 WSL 的种种参数。

找到 “Default”

要指定默认的路径，只需要添加以下字符到指定工具的 “default”中：

"startingDirectory": "目录\\",

其中，“目录”由你自定义，例如你想要开启命令行，就默认是 C 盘的根目录，那么添加的字符就应该是：

"startingDirectory": "C:\\",

例如在命令行提示符的这个模块中，添加了这行代码，以后打开都会默认指向 C 盘根目录

在这里，我们可以给各种命令行工具都设定默认的开启路径，只需要找到对应的参数即可。这些参数很容易找到，在相应的字串中都标明了 “命令行提示符”、“powershell”等等，大家可以自行动手。

修改后保存文件，再次开启终端 App，可以看到默认开启的路径，就已经是刚刚设定的了。

总的来说，这是一个非常实用的小技巧。如果你经常使用命令行工具，遇到这方面的烦恼，不妨尝试一下！