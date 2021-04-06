美股全线收涨，黑莓大涨 8%，微软、Alphabet、惠普股价创新高

北京时间 4 月 6 日消息，美国 3 月非农就业人数增加了惊人的 91.6 万，远超分析师预期，Facebook、谷歌母公司 Alphabet、微软、惠普、甲骨文等科技公司股价创下新高。截至收盘，道指涨 373.98 点，涨幅为 1.13%，报收 33527.19 点；标普 500 指数涨 58.04 点，涨幅为 1.44%，报收 4077.91 点；纳指涨 225.49 点，涨幅为 1.67%，报收 13705.59 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 500 彩票网以换股方式收购 7 纳米矿机公司，罗文新表决权超 60%

500 彩票网昨晚披露，公司与 Bee Computing 股东（献售股东）达成一项换股协议。根据协议，500 彩票网将以每股 2.182 美元（合每美国存托股 21.82 美元）的价格，向献售股东以及研发团队成员发行 45825530 股 A 类普通股，总金额为 1 亿美元，获得 Bee Computing 的全部已发行股票。45825530 股 A 类普通股，相当于 500 彩票网截至 2021 年 3 月 31 日总流通股本的约 8.18%。每股美国存托股 21.82 美元的价格，相当于换股协议前 20 日的成交量加权平均价。根据协议，500 彩票网将首先向献售股东发行 16038930 股 A 类普通股，总金额为 3500 万美元，预计完成时间为今年第二季度。满足一定条件后，500 彩票网将再向献售股东和研发团队成员发行 29786600 股 A 类普通股，总金额为 6500 万美元。Bee Computing 是一家虚拟货币矿机厂商，2019 年推出一款配置 7 纳米专用芯片的比特币矿机。首次股票发行完成后，500 彩票网计划对 Bee Computing 投资至少 3000 万美元，开发矿机芯片和矿机。500 彩票网董事会还任命罗文新为执行董事，生效时间是 2021 年 4 月 5 日，并授权公司以每股 1 美元的价格，向罗文新全资拥有的 Good Luck Capital 发行 6.5 万股 A 类优先股，总金额为 6.5 万美元。此后，罗文新表决权将由约 17.66% 增加至约 60.28%。盘前交易中，500 彩票网一度上涨 6.73%。常规交易中，500 彩票网跌 2.61 美元，跌幅为 11.47%，报收于 20.14 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 库克称苹果将探索涉足无人驾驶汽车领域前景

在接受知名科技记者卡拉 · 斯维什尔 (Kara Swisher)采访时，苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)谈及苹果造车一事，“在我看来，自动化是一项核心科技。从许多方面看，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。我们将探索苹果在无人驾驶汽车领域的前景。”在被问到苹果是否在开发汽车整车或汽车技术时，库克没有发表评论，但他说，“我们热衷于整合硬件、软件和服务，发现它们的融合点，因为这样可能创造出奇迹。我们乐于拥有与此相关的主要技术。”长期以来，外界一直预期苹果会涉足汽车产业，而且也采取了诸多措施，表明它计划涉足汽车产业，例如 2019 年收购了自动驾驶汽车创业公司 Drive.ai，2018 年挖来特斯拉负责自动驾驶技术开发的高级副总裁道格 · 菲尔德（Doug Field）。库克还表示，“虽然很尊重特斯拉，但我从未与其 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)有过交流。”

▲ 这名分析师看不上特斯拉，称销售增长 2% 没什么了不起

常规交易中特斯拉股价上涨 29.3 美元，涨幅为 4.43%，报收于 691.05 美元，盘中一度摸高 708.16 美元，但并非所有分析师都看好它。GLJ Research CEO 戈登 · 约翰逊（Gordon Johnson）星期一向 CNBC 表示，特斯拉第一季度交付量数据没什么了不起，仍然维持其 67 美元的目标股价。他指出，尽管多次降价，特斯拉 “增长有限”。由于改变了销售模式和在中国生产汽车，特斯拉 “增长无足轻重”。与去年第四季度相比，第一季度特斯拉仅环比增长 2%。约翰逊说，尽管第四季度 15 次调价，去年全年 18 次调价，特斯拉销售仅环比增长 2%，多卖了 5.25 万辆车。他表示，特斯拉 “第一季度高利润的 Model S 和 X 销量要少得多，低利润的 Model Y 和 3 高得多”，这意味着其利润会受到 3-5 亿美元影响。约翰逊还将特斯拉与大众进行了比较。第一季度两家公司的销量分别为 18.4 万和约 250 万辆，但市值分别为近 7000 亿美元和 1600 亿美元。对于特斯拉估值基于其增长的说法，约翰逊指出，特斯拉销量环比仅增长 2%，他不清楚人们凭什么认为它是一家高增长公司。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）周末发布投资报告，将特斯拉股票评级上调至 “跑赢大盘”，给予 1000 美元目标股价。他预计约 1 万美元的补贴将 “刺激消费者对电动汽车的需求”。