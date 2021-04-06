邀请多人助力 “砍价免费拿”始终差 “0.09%”，上海律师起诉拼多多

IT之家 4 月 6 日消息 你是否在微信中帮朋友拼多多砍过价？相信大部分都干过，不过很多人似乎对这种事并不欢迎。

据红星新闻报道，近日上海一位律师就因为在拼多多砍价但始终差 “0.09%” ，于是起诉拼多多。报道称，今年 3 月，上海律师刘宇航参加了拼多多 “砍价免费拿”活动，领取了一张 “超级免单卡”，按照平台提示的操作挑选了一款手机砍价。砍价期间，拼多多页面弹出 “你的进度领先 99. 99% 的用户”、“免费拿仅差百分之 0.09”、“预计再邀请 2 人，直接免费拿”等字样，刘宇航邀请多位好友砍价但差 “0.09%”可免费拿。随后，他在 “砍价免费拿”活动中又砍价了其他几款产品，邀请多名好友砍价，平台仍显示差 “0.09%”。

刘宇航认为，拼多多在提供网络服务时，涉嫌违背诚实信用原则，使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点让消费者完成拼多多设置的各种任务和购买付费服务，只为增加其 App 活跃数和收入，已构成欺诈且严重影响社会风气，便向法院递交了拼多多运营方上海寻梦信息技术有限公司网络侵权责任纠纷案起诉材料。

2021 年 3 月 31 日，上海市长宁区人民法院已对该起诉材料进行审查。

IT之家了解到，关于 “拼多多砍价免费拿”活动，有网友称参与此活动耗费了大量精力，邀请多名好友砍价未果，也有部分网友分享在邀请大量好友砍价的情况下，获得了 “砍价免费拿”活动的商品。