石头 “去小米化”初显，业绩增速创新低、股东减持陷入阵痛

近日，石头科技发布调整募集资金投资项目实施进度公告称，多个原本预计今年达到可使用状态的 IPO 募投项目将延至 2022 年。

至于延缓原因，公告称，石头科技新一代扫地机器人项目仍有技术难点尚需攻克，而商用清洁机器人产品产品研发难度较大且周期较长，对技术研发人员技能要求较高。这意味着，石头科技的技术储备仍然不足。

作为小米的生态链企业，石头科技近年来深陷依赖小米的处境。为了改变这一现状，石头不断主推自有品牌，“去小米化”初显成效。但与此同时，石头科技开始面临新的难题，其 2020 年迎来业绩增速新低，陷入转型阵痛。

此外，上市已一年的石头科技曾顶着 “发行价第一”的光环在上市首日大涨近一倍，被称为 “疯狂的石头”。但记者注意到，在股票解禁后，石头科技的股东开始大额减持。

业内人士表示，石头科技产品类别单一，在家用扫地机器人领域的技术与其他企业相比并无明显优势；在离开小米后，消费者或短期内不能认可石头品牌，若石头科技在未来不能找到新的业绩增长点，发展将充满危机。

家用机器人市占率排名靠后，商用扫地机器人延期问世

与小米的关系渐行渐远后，在市占率上，石头科技尚不及小米。在家用扫地机器人领域，根据奥维云盘数据显示，一季度石头科技线上市占率 10.81%，排名第四；而在线下，石头科技市占率仅为 0.31%。

从目前扫地机器人的格局来看，多名业内人士对记者表示，在全球范围内，石头科技不仅有科沃斯这样的对手，戴森、小米、三星、松下、海尔等类消费电子和家电公司也都在该领域持续发力；创业公司云鲸也逐渐发展起来，线上市占率已经超过了石头科技。

梁振鹏称，扫地机器人品类整体技术水平比较低下，还远远没有达到智能化水平比较高的程度，也远不能满足用户的需求，石头科技的扫地机器人也没有显现出与其他竞争对手有很大的不同，“很多用户把扫地机器人买回家之后，都成了一个玩具，真正清洁还要依靠吸尘器。”

多名业内人士表示，随着人工成本的不断上升，长期看，商用清洁机器人是非常有发展潜力的品类，石头科技也被市场及业内寄予较大希望。



然而石头科技的商用扫地机器人却面临延期问市的囧境。4 月 1 日，石头科技发布公告称，将调整募集资金投资项目实施进度，商用清洁机器人产品开发项目完成时间将从今年 9 月推迟至 2022 年 9 月。该项目计划总投资 2.88 亿元，使用募集资金投资 2.8 亿元，目前已完成投资 1.71 亿元。

石头科技在公告中坦承，商用清洁机器人产品研发难度较大且周期较长，对技术研发人员技能要求较高；整个商用机器人行业尚处于早期发展阶段，软件开发和结构设计等方面技术人才较为稀缺。因研发人员的扩充未达到预计速度，一定程度上影响了项目开发进度；同时 2020 年初因疫情原因，原计划与产品试制相对应的研发和试制计划也受到了一定影响，项目开发进度相应顺延。

除商用机器人项目，石头科技另有多个原本预计今年达到可使用状态的 IPO 募投项目也都将顺延到明年，包括原新一代扫地机器人项目、石头智连数据平台开发项目。

梁振鹏表示，“目前，石头科技并没有找到新的有效增长营业额与利润的方式，这对石头科技是一件很危险的事情，当扫地机器人市场一旦趋于饱和，明显发生萎缩的时候，石头科技的业绩便会快速下降。”

“去小米化”后现阵痛，2020 年业绩增速创新低

作为小米生态链企业，石头科技的发展离不开小米。业内人士表示，石头科技凭借小米在品牌、渠道、供应链等方面的支持起家，业绩和市场占有率得到快速提升，在业内迅速崭露头角。2016 年小米推出由石头科技代为开发的 “米家智能扫地机器人”，也是石头科技 2016 年的主要收入来源。

随后，石头科技开始逐渐发展其自有品牌，在中高端市场推出石头品牌，在低端市场推出小瓦品牌；而米家品牌主打性价比。

多名业内人士表示，石头科技正像华米与极米一样，寻求 “去小米化”。但石头科技董事长昌敬却在此前接受媒体采访时表示，所谓的 “去小米化”是表象，本质上是先期通过小米活下来，然后自然而然寻求独立发展。

招股书显示，石头科技与小米集团的关联交易比重在逐年大幅下降。2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月，石头科技与小米集团的关联交易金额为分别为 1.83 亿元、10.1 亿元、15.29 亿元和 9.14 亿元，占主营业务收入的比重分别为 100%、90.36%、50.17% 和 43.01%。

而石头科技财报数据显示，到了 2020 年 1-6 月，石头科技公司共销售 96.6 万台扫地机器人，实现销售收入 17 亿元。其中，自有品牌扫地机器人实现销售 75.3 万台，实现销售收入 14.9 亿万元，收入占比提升至 83.62%。自此，石头科技与小米从合作关系变为竞合关系。

尽管 “去小米化”成效开始凸显，但受小米定制产品订单减少影响，石头科技不得不面临转型阵痛。2020 年 1-6 月，石头科技实现营业收入 17.76 亿元，同比减少 16.42%；2020 年二季度，石头科技整体销售收入较上年同期下降 7.44%。

2021 年 2 月，石头科技公布了 2020 年度业绩快报，但财报详情至今未公布。记者注意到，2020 年度石头科技的营收与净利增速均创下年度新低。

对此，资深产业经济观察家梁振鹏分析称：“离开小米的销售渠道支撑之后，消费者或很难认可石头的自主品牌，未来发展充满危机。”

解禁后股东大额减持引发股价暴跌，未来成长性引担忧

石头科技于 2020 年 2 月 21 日登陆科创板，彼时其 IPO 价格为 271.12 元 / 股，顶着 “发行价第一”的光环。

在上市首日，石头科技报收 497.9 元 / 股，涨幅高达 83.65%，被外界称为 “疯狂的石头”。10 个月后，石头科技股价破千，成为科创板首支千元股。

2 月 22 日，随着其上市一周年的到来，石头科技迎来 2858.87 万股解禁，占公司总股本的 42.87%，解禁市值为 317.22 亿元，为上市以来最大规模解禁。

当日，石头科技发布公告称，公司股东及董监高等十名股东拟通过询价转让、集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过 739.75 万股，不超过 11.1%，减持原因均为 “自身资金需求”。

受到股票解禁流通的影响，石头科技 2 月 22 日开盘大跌，跌破千亿元，午后延续跌势，报收于 966.02 元 / 股，跌幅 12.97%，较上一个交易日蒸发近百亿。

值得注意的是，在 10 名减持的股东中，顺为资本与天津金米也在其中，合计减持约 183.33 万股，比例合计约 2.75%。

据悉，在本轮减持之前，顺为资本和天津金米分别持有石头科技 9.64% 和 8.89% 股份，为第二和第三大股东。如果按照石头科技 2 月 22 日收盘价来计算，二者减持金额高达 17 亿元。

针对小米系股东减持石头科技的原因，多名投资界人士对记者分析称，一方面是石头科技上市以来股价较发行价翻了近 4 倍，给投资者带来巨大收益；另一方面，石头科技不断推自有品牌，对小米依赖度大幅降低，两者关系逐渐由合作向竞争转移。

另有券商人士认为，石头科技与小米共享专利，也没有自己的专有渠道，在缺少小米支撑后短期内很难建立比较高的竞争壁垒。股东大额减持的行为，或许也在一定程度上透露出他们对于石头科技未来成长性的担忧。