10 年版权案终了结： 美最高法院裁定谷歌安卓系统未侵权甲骨文 Java

北京时间 4 月 6 日早间消息 据报道，美国最高法院周一裁定，Alphabet 公司旗下的谷歌公司使用甲骨文公司的软件代码构建的在全球大多数智能手机上运行的安卓操作系统，并未违反联邦版权法。这是谷歌的一大胜利。

法官们以 6 票赞成、2 票反对的结果推翻了下级法院的裁决。此前法院判定谷歌将甲骨文的软件代码包含在安卓系统中是不合理使用，违法美国版权法。

大法官斯蒂芬 · 布雷耶 (Stephen Breyer)代表多数人的立场，他表示，允许甲骨文在其代码上执行版权，将使其成为 “限制新程序未来创造力的枷锁”，从而损害公众利益。只有甲骨文才能掌握这把钥匙。”

美国最高法院的这一最新裁决免除了谷歌可能面临的巨额损失裁定。据两位知情人士透露，甲骨文一直在寻求超过 80 亿美元的赔偿，但最新估算高达 200 亿至 300 亿美元。

谷歌负责全球事务的高级副总裁肯特 · 沃克 (Kent Walker)表示：“这个决定为下一代开发商提供了法律确定性，他们的新产品和服务将使消费者受益。”

甲骨文执行副总裁兼法律总顾问多利安 · 戴利 (Dorian Daley)表示，随着这项裁决，“谷歌平台变得更大，市场力量更强”，“进入门槛更高，竞争能力更低”。

“他们窃取了 Java，花了 10 年时间打官司，这只有垄断者才能做到。这种行为正是全世界和美国的监管机构都在审查谷歌的商业行为的原因，”戴利说。

甲骨文和谷歌这两家总部均位于加州，年收入总计超过 1750 亿美元。自 2010 年甲骨文向旧金山联邦法院起诉侵犯版权以来两家科技巨头一直不和。

甲骨文的诉讼指控谷歌抄袭其 Java 软件，通过复制 11330 行计算机代码和其组织方式，创造了安卓系统并获得了数十亿美元的收入。开发人员已经为安卓系统开发了数百万个应用程序，目前世界上 70% 以上的移动设备都使用安卓系统。

谷歌表示并没有抄袭计算机程序，而是使用了 Java 软件代码元素来操作计算机程序或平台。仅仅是 “操作方法”的话，联邦版权法并不对其予以保护。两家公司还就谷歌是否合理使用了甲骨文的软件代码进行争论。

“功能性原则”

科技行业贸易团体对这一裁决表示欢迎，称若甲骨文在此案中胜利将阻碍竞争，因为人们使用编程元素来确保计算机的协作性将变得更难。

计算机与通信行业协会主席马特 · 施鲁尔斯（Matt Schruers）说 :“高等法院的裁决认为，合理使用计算机代码的功能原则，意味着各公司可以提供相互竞争的、可互操作的产品。”

在下午的交易中，甲骨文的股价上涨了近 4%，Alphabet 上涨了 4.4%。

在周一的裁决中，布雷耶写道，“谷歌的复制是变革性的，”并补充说，该公司以一种帮助开发者创建程序的方式甲骨文的代码改换了用途。

这项裁决回避了甲骨文的代码是否从一开始就享有版权保护的问题。

大法官克拉伦斯 · 托马斯 (Clarence Thomas)和萨穆埃尔 · 阿利托 (Samuel Alito)持不同意见，他们认为法院应该认定甲骨文应该获得版权，而谷歌使用甲骨文代码 “绝对不公平”。托马斯指出，苹果公司和微软公司并没有诉诸于像谷歌这样的抄袭手段来创造移动操作系统，他说这一裁决将损害竞争。

托马斯写道，如果 “公司现在可以在他们认为方便的时候任意抄袭代码库，而不是自己编写代码的话，其他人可能会犹豫是否需要像甲骨文一样花费资源来创建直观、有序的代码库，以吸引程序员，并可能与安卓系统竞争。”

2014 年和 2018 年，谷歌两次在联邦巡回法院败诉。2016 年，陪审团宣告谷歌无罪。2018 年联邦巡回上诉法院推翻了这一决定，他们认为谷歌整合甲骨文 “应用程序编程接口”的元素并不符合合理使用原则，因此驳回了谷歌的论点，即让它们适应移动平台，并将它们转化为新的产品。