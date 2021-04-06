库克：Facebook 不是苹果最大的竞争对手，社交网络平台应多多益善

北京时间 4 月 6 日早间消息，为遏制 Facebook 在社交媒体领域长期占据统治地位的势头，苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）可能会以政治家和社会活动家的身份 “身先士卒”。

库克最近在《纽约时报》卡拉 · 斯威舍（KaraSwisher）主持的一个播客上发表讲话，他认为市场需要更多的社交媒体网络。他发表此番言论之际，苹果正在与社交巨头 Facebook 展开竞争，矛盾焦点在于 iPhone 即将进行的隐私更新，可能严重削弱 Facebook 未来的盈利能力。

本周一，库克在播客中表示：“我认为社交网络平台多多益善，人们拥有更多的社交网络比拥有更少的要好。”

虽然库克没有直接提到 Facebook 的名字，但这两家公司已经为定于今年春天推出的 iPhone 更新陷入了长达六个月的反复讨论之中。这一更新将要求应用程序开发人员获得用户的许可，以收集用于定向广告的数据，并允许用户选择不进行此类跟踪。

对于 Facebook 来说，这一政策变化可能意味着其广告收入将大幅减少，毕竟 Facebook 广告收入中很大的一部分是利用这些用户数据获得的。对此，Facebook 广泛且直言不讳地表达了自己的批评观点，他们认为苹果正在借此谋求自己的行业主导地位。

作为观点回应，苹果公司则表示 Facebook 公司不尊重用户的隐私。

在 Facebook 回击之后，苹果推迟了隐私更新的推出。这一更新最初计划在去年 9 月进行，然后直到今年 4 月初才开始实施。

今年 1 月份，有媒体报道称，Facebook 公司还准备就这一政策改变对苹果提起反垄断诉讼。Facebook 给出的理由是，苹果公司要求应用开发者遵守出现在 App Store 上的规则（比如可以选择不投放定向广告）但苹果自己的应用不需要遵守同样的规则。

对此，库克表示，他不关注 Facebook 的业务，因此很难评价苹果的隐私新政对于 Facebook 的影响有多大。

同时，被问到如何看待 Facebook 将苹果视为竞争对手的问题时，库克则表示：“虽然我们和 Facebook 在某些方面存在竞争，但如果你问苹果最大的竞争对手是谁，Facebook 不会在我们的名单中，因为我们没有社交网络的业务。”。

除了 Facebook 之外，苹果还面临着来自 Epic Games 和 Spotify 两家公司的反垄断诉讼。上述两家公司就苹果公司应用商店的规则和收费展开了激烈辩论，批评人士认为，这些规则和收费不利于行业竞争，相当于对应用程序开发者的 “敲诈”。

在本周一的播客节目中，库克为苹果应用商店的政策进行了辩护，并表示公司 “正在努力让人们自由地进入应用商店，而不是阻止人们进入应用商店。”

此外，苹果公司的 App Store 也遭到了社交媒体应用程序 Parler 用户的投诉。今年 1 月，在美国国会大厦发生致命袭击未遂事件后，该应用被从 App Store（以及谷歌的 Play Store）中下架，原因是该应用未能采取 “适当的措施应对这些引发公众安全风险的行为的扩散。”袭击发生后，Parler 公司表示，在 1 月 6 日之前，他们已经就 “具体的暴力威胁”向联邦调查局发出了 50 多次警告。

尽管 Parler 公司试图与美国国会采取的行动划清界限，但这款应用至今还没有重新出现在谷歌或苹果的应用商店之中。据媒体报道，Parler 曾于今年 2 月申请重返苹果应用商店，但被拒绝了，因为在该应用程序上仍然可以看到很多仇恨言论和纳粹符号。

尽管如此，库克在播客上表示，他希望 Parler 能够在未来重返 App Store。

库克说：“我希望他们能够再回来。我希望他们能够进行调整然后重返 App Store，因为我认为，人们拥有更多社交网络总比拥有更少要好。”