库克：苹果 App Store 平均每周审查 10 万个应用，其中 4 万个被拒绝

IT之家 4 月 6 日消息 苹果 CEO 蒂姆 - 库克周一表示，苹果拒绝了很大比例应用上架 App Store，库克认为公司严格的监督是保证 iPhone 安全的必要条件。

库克在周一的《纽约时报》Sway 播客节目中接受了采访，他指出，经营一家 iPhone 软件商店并不容易。“在任何一个星期，都有 10 万个应用进入应用审查，”库克说，“其中有 4 万个被拒绝。他们中的大多数被拒绝是因为他们不能正常工作，或者不像他们说的那样工作。你可以想象一下，如果审核消失了，App Store 会在很短的时间内发生什么。”

Sway 播客的主持人 Kara Swisher 随后问道，为什么不能有其他公司或组织运营的应用商店。库克的回答大意是，苹果创造了 iPhone 应用生态系统，它理应从中获利。

“苹果帮助建立了一个每年超过半万亿美元的经济，半万亿美元，相比其所释放的创新，苹果只拿其中很小的一部分来作为运营商店的费用。”库克说。

库克仍然绝对反对让用户直接安装应用。“如果侧载应用，你会打破隐私和安全模式，”他说。不过，他还是表示，App Store 是可以改变的。“App Store 不是用混凝土铸成的，你知道吗？”他说，“所以随着时间的推移，我们已经改变了。”

IT之家了解到，库克对 Swisher 的采访还涉及许多其他话题，比如 Apple Car、增强现实、Apple TV + 和隐私。