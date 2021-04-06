NASA 对一火星山丘命名，纪念死于新冠肺炎的科学家

北京时间 4 月 6 日消息，美国航空航天局好奇号火星车团队科学家和工程师，对火星车行走路线上的一个小山丘命名，表达对一名已故科学家的尊敬。“拉斐尔・纳瓦罗山”高 450 英尺（120 米）。

▲好奇号火星车行驶路线上的拉斐尔・纳瓦罗山

拉斐尔・纳瓦罗 - 冈萨雷斯（Rafael Navarro-González）因新冠肺炎并发症于 2021 年 1 月 28 日去世。他是一名天体生物学家，是好奇号上“火星样品分析”装置的负责人之一，该装置目的是研究火星土壤、岩石和空气的化学成分。纳瓦罗 - 冈萨雷斯斯领导的团队对火星上古代有机物进行了分析，他的成就还包括揭示火山闪电在地球生命起源中的作用。冈萨雷斯是墨西哥国立自治大学核科学学院的研究人员。

据 NASA 好奇号项目科学家阿斯温・瓦萨瓦达（Ashwin Vasavada）称，拉斐尔・纳瓦罗山位于盖尔陨石坑由富含粘土地区向富含硫酸盐矿物质地区过渡的一个主要区域。对硫酸盐矿物质分析，有助于科学家更好地理解火星气候由湿润转向干燥的变化过程。

瓦萨瓦达说，“我们认为拉斐尔・纳瓦罗山是一个重要门户，明年它将一直在我们的视线中，好奇号火星车将在它周围工作。”