转转集团 Q1 手机行情报告：二手苹果 iPhone 11、华为 P40 等机型小幅涨价

4 月 6 日消息，转转集团发布《2021 年第一季度手机行情报告》，报告显示，今年一季度国内新机市场 5G 手机发布占据主导，小米 OV 唱 “主角”；二手市场，iPhone11、华为 P40（5G）等部分机型小幅涨价。

转转集团数据分析部的分析师表示，5G 手机的出货量持续增长，会带来换机需求的进一步释放。此外，华为、荣耀 “分家”带来的市场影响开始显现，小米 OV 有望获得更多市场份额。受新机市场出货量增加影响，二手市场手机的总体交易价格呈现普降趋势。

报告显示，今年一季度，平均每两天就有新手机在国内市场发布，每 6 天就有一场新机发布会举行。

中国信通院的数据显示，今年 1-2 月上市新机型累计达到 81 款，同比增长 58.8%；国内新机市场总体出货量累计达到 6187.9 万部，同比增长了 127.5%。其中，5G 手机占据了半数，共计发布了 48 款，市场占比达 59.3%，出货量占比也高达 68.4%。

报告显示，受新机市场出货量增加和部分热门机型涨价影响，今年一季度二手手机市场的交易热度也在持续升高。其中，苹果 iPhone 的交易量环比增长 19.88%，OPPO 紧随其后，销量环比增长了 19.83%；此外，vivo 和小米在二手市场的交易量也分别环比增长了 12.94% 和 10.43%。

二手市场华为和荣耀手机的交易量占比出现下滑。其中华为手机在二手市场的交易占比为 11.56%，排名从 2020 年 Q4 的第二名跌至第三名，交易量环比减少了 17.32%；荣耀手机在今年一季度的二手市场交易占比为 6.66%，交易量环比减少 6.77%。

摩根士丹利的分析师指出，今年 1 月预计苹果 iPhone 在国内的出货量同比增长了 150%，3 月份乃至整个一季度 iPhone 的表现都将保持强劲。二手市场，Q1 转转集团手机行情显示，苹果仍然是最受欢迎的手机品牌，一季度 iPhone 交易占比达到了 38.60%，交易量环比上涨了 19.88%。

Q1 转转集团手机行情显示，二手市场手机搜索量和交易量榜单上，苹果 iPhone 旧机型几乎霸榜。除了小米 8 挤进二手市场手机搜索量第 9 名外，其余均为 iPhone 旧机型。

vivo 成为该季度二手市场上交易量最高的国产手机品牌，其次是华为手机，小米和 OPPO 紧随其后；而从今年一季度二手市场国产手机的交易看，华为 Mate30 Pro（5G）、荣耀 9X、小米 8 和 OPPOA5 等也还是二手市场的畅销机型。

报告显示，华为 Mate30 Pro （5G）夺得今年一季度二手 5G 手机销量榜第一位置。此外，小米手机在二手 5G 市场中也有比较稳健的表现，Top10 榜单中占据三席。

转转集团数据分析部的分析师表示，随着 5G 手机在新机市场的出货量猛增，用户的换机需求也将得到进一步释放，从而带动二手市场旧机回收业务的快速增长。