小米究竟是一家什么样的公司？

从小米诞生之日起，这个问题就一直被讨论不休。小米拥有着全球第三的手机业务，同时在电视、路由器、笔记本电脑上猛然发力，然而雷军又格外强调小米的互联网业务…… 结果就在最近，小米又宣布了造车的消息。

也许小米不容易被定义，但从现有的布局整体来看，小米本质上已经是一家初成格局的 IoT 企业；它正面临的，是一场前所未有的 IoT 之战。

而小米的打法，是以战养战 —— 即在手机、AIoT、智能汽车三者之间各自扩大战场，却也相互共享战果，扩充战争边界。

最后一块版图，拼好了

对小米来说，广义的 IoT 概念和小米提出的 AIoT 定义相差无几。

在业界看来，所谓 AIoT 时代，是将由几个强黏性硬件终端、以及众多弱黏性硬件终端共同构成流量入口，实现智慧互联的时代。然而，过去几年，小米 AIoT 生态圈仅在可穿戴设备以及智能家居场景进行布局，但对于“出行”这一重要场景，始终未有涉及。

不过，在小米 11 周年之际，这个问题得到了解决。

2021 年 3 月 30 日，雷军在春季发布会上宣布了自己职业生涯中的最后一战 —— 正式进军智能电动汽车市场。

而后，多家券商研究报告指出，小米入局智能汽车业务，实则是对 AIoT 时代下小米生态的完美补充，补全了小米智能生态的最后一块拼图。

光大证券指出，智能电动车不仅完美补充了小米 AIoT 生态圈，而且其市场空间巨大，将成为驱动小米的第二成长曲线，放大品牌 + 渠道 + AIoT 生态价值。

Gartner 数据显示，中国汽车及车后市场规模在 2019 年就达到 10 万亿元，相当于手机市场的 10 倍规模。当下纯电动智能汽车市场方兴未艾，小米此时入局，机遇不可谓不广阔。

在春季发布会上，雷军表示，“小米有 1080 亿人民币的现金储备，亏得起”。言语之间，显露出愿意为了“造车”一事孤注一掷的决心。通过小米财报数据不难得知，“1080 亿的资金储备”主要来自智能手机以及 IoT 与生活消费产品的收入。

不仅如此，雷军还表示，自己将亲自带队负责智能电动汽车业务，首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年将投资 100 亿美元。

雷 锋网注意到，就在小米官宣造车前一周，雷军曾在致投资人公开信中表示，将对“手机 X AIoT”的核心战略加大投入研发力度，2021 年预计超过 130 亿元 。

不过，这两方面投入并不冲突。

小米官方表示，“对外承诺的 130 亿元将完全投入手机 + AIoT 业务，汽车会做一个单独的新业务来做战略投入，不会算入手机和 AIoT 业务里面，未来手机 + AIoT 还是我们非常重要的一块儿”。

值得一提的是，在小米官宣造车的同一场发布会，小米还发布了三款智能家居新品 —— 米家新风空调、米家扫拖机器人 Pro、米家纯净式智能加湿器 Pro，定价分别为 3599 元、2699 元、 899 元。

不难看出，即便是在“宣布造车”的发布会上，小米依旧没有忽略 AIoT 这一重要业务；而事实上，在小米前 10 年的发展进程中，AIoT 一直扮演着十分重要的角色

一张紧密联结的网络

作为最早期布局 IoT 的科技公司，小米如今已经成长为全球最大智能硬件 IoT 平台。

小米开启 IoT 的布局是在 2013 年。2013 年年底，雷军做出一个决定 —— 用投资的方式孵化智能硬件公司，提出 5 年之内孵化 100 个企业。

小米的 AIoT 蓝图主要表现为“1+4+X”的品类战略，1 指传统控制中心智能手机，4 指电视、智能音箱、笔记本电脑和路由器、X 则是海量的 IoT 产品。

2014 年，小米成立了专门部门做 IoT 连接模组，后来又成立小米生态链部，按照三大圈层进行投资布局 —— 第一圈层投资手机周边；第二圈层投资智能硬件和智能家居产品；第三圈层投资生活耗材。通过从点到面的链接，小米逐渐在万物互联的时代织出一张紧密联结的网络。

经过几年的发展，小米生态链企业的“竹林效应”开始显现，在不到 5 年的时间里孵化投资 IoT 领域 220 家生态链企业，其中包括已经独立上市的华米、云米等品牌。

不仅如此，IoT 业务也成为了小米营收增速最快的业务，2015-2019 年营收年均复合增长率高达 63.5%。在这个时期，小米也逐渐构建出属于自己的市场生态体系。

而后，随着 5G 时代到来，小米 AIoT 战略高度更上一层，公司在组织和战略上全面向物联网倾斜 —— 雷军在 2019 年年初确定了“手机 + AIoT”的双引擎战略，提出 5 年 100 亿 “All in AIoT”。

值得一提的是，这一战略确定仅一年，小米便进行了升级，由“手机 + AIoT”升级为“手机 ×AIoT”，其投入也在不断增加，由 2020 年初期的“未来 5 年小米将至少投入 500 亿元”，升级为 2021 年投入超过 130 亿元。

同时，伴随着这一战略调整，小米公司的组织架构也发生了多次变化，包括改组电视部、生态链部、MIUI 部和互娱部为十几个一级部门；新成立“软件与体验部、互联网业务部、业务中台部”三个互联网一级部门等。

在频繁的变动和调整之下，小米 AIoT 业务取得了亮眼的成绩。最新财报数据显示（截至 2020 年 12 月 31 日）：

小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备数达 3.25 亿台（不包括智能手机及笔记本电脑），同比增长 38.0%。

拥有五件及以上连接小米 AIoT 平台设备的用户数达到 620 万，同比增长 52.9%；

米家 App 12 月的月活用户数达到 4500 万，同比增长 22.1%。

具体品类上，作为小米体量最大的 IoT 业务，小米电视 2020 年全球出货量达到 1200 万台，据奥维云网统计，到 2020 年第四季度，小米电视在中国大陆出货量连续第八个季度稳居第一。

另外，市场调研机构 IDC 发布的《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，2020 年 Q3，小米凭借 16.3% 的市场份额排在首位。

无疑，在中国智能家居市场，小米已居于头部位置。

谁主沉浮，依旧未定

过去 7 年，小米迅速进入 IoT 领域，并发挥手机与 AIoT 的协同作用，在智能手机的基础上推进 AIoT 战略，抢得先发优势。

回望其发展，无论是初期生态链的投资孵化，还是后期对制造业带来的改变，小米 AIoT 一路高歌猛进，始终离不开小米手机打下的江山。

不过，即便小米 AIoT 平台如今在某些维度上已居于首位，但实际上，小米 AIoT 的战事，才刚刚打响。

挚物 AIoT 产业研究院指出，中国 AIoT 产业目前正处于“产业蓄力期向产业增长期”过渡的阶段，2021-2030 年将迎来 AIoT 快速发展时期。

也就是说，国内 IoT 战场上即将迎来全面竞争时代，谁主沉浮，依旧未定。

IoT 领域具有庞大的市场空间，不断有新玩家入局，既包括掌握核心入口的手机产商，也包括深耕制造业已久的传统家电厂商。

从手机企业看，华为提出了“1+8+N”的战略部署；OPPO 是通过“构建三圈模型”（包括个人场景、垂直场景、融合场景）展开布局；vivo 则是通过 Jovi 物联建立 IoT 开放生态联盟，与大家电企业合作实现智慧互联。

另外，传统家电厂商方面，康佳 APHAEA 在 IoT 领域的战略是“1+3+N”，创维是通过 Swaiot+TrensAI 搭建大屏 AIoT 生态；TCL 则是明确提出了 AI x IoT 战略，致力实现硬件 + 软件 + 万物互联与全场景的融合。

不难想见，摆在小米面前的是越来越多强劲的竞争对手，而小米 16% 的市场份额，实则不足以让小米坐享已有的成绩。

小米 AIoT 业务的优势和成绩是显而易见的，但与此同时，小米 AIoT 也存在着多方面的发展瓶颈；尤其在竞争对手华为的倒逼下，IoT 生态链和技术层面的局限性更为凸显。

前面提到，小米对 AIoT 生态链已有多年布局，拥有相对统一的设计语言容易打造爆品，其带来的竹林效应也十分明显。

不过，需要指出的是，尽管投资不控股，但小米对生态链企业输出产品方法论、价值观的方式，使其难以与市面上销量大、口碑好的家电厂商达成合作，一定程度上具有封闭性。

另外，在技术层面，小米已有小爱同学、自研物联网操作系统 Vela 等技术布局，但小米始终过于年轻，其技术进程才刚刚起步。

反观华为，虽然入局较晚，但凭借自身在通讯技术、芯片、软件开发方面的雄厚实力，华为在 IoT 领域的推进速度，不容小觑。

华为最初从底层通讯协议开始，打造出一个开放的 IoT 标准，吸引大批第三方厂商加入华为阵营，将硬件设备接入到 HiLink ＋ HiAI 平台上。夯实基础之后，华为则通过“1＋8＋X”的 IoT 战略进一步打造 IoT 生态圈。

值得一提的是，华为鸿蒙 OS 的推出还为华为 IoT 的生态布局踩了一脚油门，其轻量级物联网操作系统 LiteOS 将融入鸿蒙 OS，进一步扩展了 IoT 应用搭载范围，同时也在物联网系统层面有了统一部署。

有接近小米的内部人士表示，目前 AIoT 的重心是全屋智能，但全屋智能的发展更强调定制化、个性化，需要深入了解并满足客户的需求，这实际上是 to B 的思维，小米在 to B 方面是缺失的，而华为的 to B 基因则更强。

可见，如何对自身业务状态进行调整以适应 AIoT 当下和未来的发展，是小米需要迎接的挑战。

AIoT 之战，刚刚开始

小米的新十年，也是 AIoT 快速发展的新十年。

未来的十年间，深耕 AIoT 市场的不仅仅只有小米、华为 OV 等手机厂商，包括海尔、美的、创维等传统家电厂商也将以更加积极的姿态深入地参与其中，AIoT 市场将是一个竞争与合作并存、品牌与技术共生、机遇和挑战同在的庞大市场，其变数自然会更大。

对于 11 岁的小米而言，这场属于 IoT 领域的战争，才刚刚开始。正如英国首相丘吉尔 1942 年在二战时的一场著名演讲中所言：

这不是结束，甚至不是结束的开始，而可能只是开始的结束。