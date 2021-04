小米究竟是一家什么样的公司?

从小米诞生之日起,这个问题就一直被讨论不休。小米拥有着全球第三的手机业务,同时在电视、路由器、笔记本电脑上猛然发力,然而雷军又格外强调小米的互联网业务…… 结果就在最近,小米又宣布了造车的消息。

也许小米不容易被定义,但从现有的布局整体来看,小米本质上已经是一家初成格局的 IoT 企业;它正面临的,是一场前所未有的 IoT 之战。

而小米的打法,是以战养战 —— 即在手机、AIoT、智能汽车三者之间各自扩大战场,却也相互共享战果,扩充战争边界。

最后一块版图,拼好了

对小米来说,广义的 IoT 概念和小米提出的 AIoT 定义相差无几。

在业界看来,所谓 AIoT 时代,是将由几个强黏性硬件终端、以及众多弱黏性硬件终端共同构成流量入口,实现智慧互联的时代。然而,过去几年,小米 AIoT 生态圈仅在可穿戴设备以及智能家居场景进行布局,但对于“出行”这一重要场景,始终未有涉及。

不过,在小米 11 周年之际,这个问题得到了解决。

2021 年 3 月 30 日,雷军在春季发布会上宣布了自己职业生涯中的最后一战 —— 正式进军智能电动汽车市场。

而后,多家券商研究报告指出,小米入局智能汽车业务,实则是对 AIoT 时代下小米生态的完美补充,补全了小米智能生态的最后一块拼图。

光大证券指出,智能电动车不仅完美补充了小米 AIoT 生态圈,而且其市场空间巨大,将成为驱动小米的第二成长曲线,放大品牌 + 渠道 + AIoT 生态价值。

Gartner 数据显示,中国汽车及车后市场规模在 2019 年就达到 10 万亿元,相当于手机市场的 10 倍规模。当下纯电动智能汽车市场方兴未艾,小米此时入局,机遇不可谓不广阔。

在春季发布会上,雷军表示,“小米有 1080 亿人民币的现金储备,亏得起”。言语之间,显露出愿意为了“造车”一事孤注一掷的决心。通过小米财报数据不难得知,“1080 亿的资金储备”主要来自智能手机以及 IoT 与生活消费产品的收入。

不仅如此,雷军还表示,自己将亲自带队负责智能电动汽车业务,首期投资为 100 亿元人民币,预计未来 10 年将投资 100 亿美元。

雷 锋网注意到,就在小米官宣造车前一周,雷军曾在致投资人公开信中表示,将对“手机 X AIoT”的核心战略加大投入研发力度,2021 年预计超过 130 亿元 。

不过,这两方面投入并不冲突。

小米官方表示,“对外承诺的 130 亿元将完全投入手机 + AIoT 业务,汽车会做一个单独的新业务来做战略投入,不会算入手机和 AIoT 业务里面,未来手机 + AIoT 还是我们非常重要的一块儿”。

值得一提的是,在小米官宣造车的同一场发布会,小米还发布了三款智能家居新品 —— 米家新风空调、米家扫拖机器人 Pro、米家纯净式智能加湿器 Pro,定价分别为 3599 元、2699 元、 899 元。

不难看出,即便是在“宣布造车”的发布会上,小米依旧没有忽略 AIoT 这一重要业务;而事实上,在小米前 10 年的发展进程中,AIoT 一直扮演着十分重要的角色

一张紧密联结的网络

作为最早期布局 IoT 的科技公司,小米如今已经成长为全球最大智能硬件 IoT 平台。

小米开启 IoT 的布局是在 2013 年。2013 年年底,雷军做出一个决定 —— 用投资的方式孵化智能硬件公司,提出 5 年之内孵化 100 个企业。

小米的 AIoT 蓝图主要表现为“1+4+X”的品类战略,1 指传统控制中心智能手机,4 指电视、智能音箱、笔记本电脑和路由器、X 则是海量的 IoT 产品。

2014 年,小米成立了专门部门做 IoT 连接模组,后来又成立小米生态链部,按照三大圈层进行投资布局 —— 第一圈层投资手机周边;第二圈层投资智能硬件和智能家居产品;第三圈层投资生活耗材。通过从点到面的链接,小米逐渐在万物互联的时代织出一张紧密联结的网络。

经过几年的发展,小米生态链企业的“竹林效应”开始显现,在不到 5 年的时间里孵化投资 IoT 领域 220 家生态链企业,其中包括已经独立上市的华米、云米等品牌。

不仅如此,IoT 业务也成为了小米营收增速最快的业务,2015-2019 年营收年均复合增长率高达 63.5%。在这个时期,小米也逐渐构建出属于自己的市场生态体系。

而后,随着 5G 时代到来,小米 AIoT 战略高度更上一层,公司在组织和战略上全面向物联网倾斜 —— 雷军在 2019 年年初确定了“手机 + AIoT”的双引擎战略,提出 5 年 100 亿 “All in AIoT”。

值得一提的是,这一战略确定仅一年,小米便进行了升级,由“手机 + AIoT”升级为“手机 ×AIoT”,其投入也在不断增加,由 2020 年初期的“未来 5 年小米将至少投入 500 亿元”,升级为 2021 年投入超过 130 亿元。

同时,伴随着这一战略调整,小米公司的组织架构也发生了多次变化,包括改组电视部、生态链部、MIUI 部和互娱部为十几个一级部门;新成立“软件与体验部、互联网业务部、业务中台部”三个互联网一级部门等。

在频繁的变动和调整之下,小米 AIoT 业务取得了亮眼的成绩。最新财报数据显示(截至 2020 年 12 月 31 日):

小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备数达 3.25 亿台(不包括智能手机及笔记本电脑),同比增长 38.0%。

拥有五件及以上连接小米 AIoT 平台设备的用户数达到 620 万,同比增长 52.9%;

米家 App 12 月的月活用户数达到 4500 万,同比增长 22.1%。

具体品类上,作为小米体量最大的 IoT 业务,小米电视 2020 年全球出货量达到 1200 万台,据奥维云网统计,到 2020 年第四季度,小米电视在中国大陆出货量连续第八个季度稳居第一。

另外,市场调研机构 IDC 发布的《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,2020 年 Q3,小米凭借 16.3% 的市场份额排在首位。

无疑,在中国智能家居市场,小米已居于头部位置。

谁主沉浮,依旧未定

过去 7 年,小米迅速进入 IoT 领域,并发挥手机与 AIoT 的协同作用,在智能手机的基础上推进 AIoT 战略,抢得先发优势。

回望其发展,无论是初期生态链的投资孵化,还是后期对制造业带来的改变,小米 AIoT 一路高歌猛进,始终离不开小米手机打下的江山。

不过,即便小米 AIoT 平台如今在某些维度上已居于首位,但实际上,小米 AIoT 的战事,才刚刚打响。

挚物 AIoT 产业研究院指出,中国 AIoT 产业目前正处于“产业蓄力期向产业增长期”过渡的阶段,2021-2030 年将迎来 AIoT 快速发展时期。

也就是说,国内 IoT 战场上即将迎来全面竞争时代,谁主沉浮,依旧未定。

IoT 领域具有庞大的市场空间,不断有新玩家入局,既包括掌握核心入口的手机产商,也包括深耕制造业已久的传统家电厂商。

从手机企业看,华为提出了“1+8+N”的战略部署;OPPO 是通过“构建三圈模型”(包括个人场景、垂直场景、融合场景)展开布局;vivo 则是通过 Jovi 物联建立 IoT 开放生态联盟,与大家电企业合作实现智慧互联。

另外,传统家电厂商方面,康佳 APHAEA 在 IoT 领域的战略是“1+3+N”,创维是通过 Swaiot+TrensAI 搭建大屏 AIoT 生态;TCL 则是明确提出了 AI x IoT 战略,致力实现硬件 + 软件 + 万物互联与全场景的融合。

不难想见,摆在小米面前的是越来越多强劲的竞争对手,而小米 16% 的市场份额,实则不足以让小米坐享已有的成绩。

小米 AIoT 业务的优势和成绩是显而易见的,但与此同时,小米 AIoT 也存在着多方面的发展瓶颈;尤其在竞争对手华为的倒逼下,IoT 生态链和技术层面的局限性更为凸显。

前面提到,小米对 AIoT 生态链已有多年布局,拥有相对统一的设计语言容易打造爆品,其带来的竹林效应也十分明显。

不过,需要指出的是,尽管投资不控股,但小米对生态链企业输出产品方法论、价值观的方式,使其难以与市面上销量大、口碑好的家电厂商达成合作,一定程度上具有封闭性。

另外,在技术层面,小米已有小爱同学、自研物联网操作系统 Vela 等技术布局,但小米始终过于年轻,其技术进程才刚刚起步。

反观华为,虽然入局较晚,但凭借自身在通讯技术、芯片、软件开发方面的雄厚实力,华为在 IoT 领域的推进速度,不容小觑。

华为最初从底层通讯协议开始,打造出一个开放的 IoT 标准,吸引大批第三方厂商加入华为阵营,将硬件设备接入到 HiLink + HiAI 平台上。夯实基础之后,华为则通过“1+8+X”的 IoT 战略进一步打造 IoT 生态圈。

值得一提的是,华为鸿蒙 OS 的推出还为华为 IoT 的生态布局踩了一脚油门,其轻量级物联网操作系统 LiteOS 将融入鸿蒙 OS,进一步扩展了 IoT 应用搭载范围,同时也在物联网系统层面有了统一部署。

有接近小米的内部人士表示,目前 AIoT 的重心是全屋智能,但全屋智能的发展更强调定制化、个性化,需要深入了解并满足客户的需求,这实际上是 to B 的思维,小米在 to B 方面是缺失的,而华为的 to B 基因则更强。

可见,如何对自身业务状态进行调整以适应 AIoT 当下和未来的发展,是小米需要迎接的挑战。

AIoT 之战,刚刚开始

小米的新十年,也是 AIoT 快速发展的新十年。

未来的十年间,深耕 AIoT 市场的不仅仅只有小米、华为 OV 等手机厂商,包括海尔、美的、创维等传统家电厂商也将以更加积极的姿态深入地参与其中,AIoT 市场将是一个竞争与合作并存、品牌与技术共生、机遇和挑战同在的庞大市场,其变数自然会更大。

对于 11 岁的小米而言,这场属于 IoT 领域的战争,才刚刚开始。正如英国首相丘吉尔 1942 年在二战时的一场著名演讲中所言:

这不是结束,甚至不是结束的开始,而可能只是开始的结束。