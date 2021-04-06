社交电商公司 Meesho 获软银领投 3 亿美元融资

近日，印度社交电商公司 Meesho 宣布完成 3 亿美元新一轮融资，由软银愿景基金 II 号领投，老股东顺为资本、Facebook、Porsus Ventures、Venture Highway 和 Knollwood Investment 跟投。本轮融资后，该公司市值达 21 亿美元，成为 2021 年印度第四家跻身“独角兽俱乐部”的初创公司。

Meesho 表示，新一轮融资资金将用于加强技术、产品和业务等所有领域的人才库，并计划增加 1 亿名线上社交卖家。

Meesho 联合创始人及 CEO Vidit Aatrey 表示：非常开心能在本轮融资中获得软银的支持，本轮融资后，Meesho 将继续保持初心，致力于帮助印度女性卖家在 Meesho 上开辟一个专属的生态环境，让每一家店铺都能成功实现线上商业化。

2015 年，Meesho 由 Vidit Aatrey 和 Sanjeev Barnwal 联合创立，是印度社交电商市场的开创者。Meesho 平台致力于将数以千万的印度社交卖家与大量分散的商品和服务供应商连接起来，并提供物流、支付等工具，帮助这些卖家能简单有效地通过自己的社交网络在 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 等平台上进行宣传与销售。

据悉，Meesho 已在印度 5000 余个城镇内建立起了数千万的社交卖家网络，这个网络为平台上的数万家供应商提供了一个新的分销渠道，让他们的产品和服务能够通过电商更高效地触达到广大的印度普通消费者。Meesho 目前主要侧重服装、家居、美容健康和数码 3C 等品类的产品，月均为每个社交卖家带来 25000 卢比（约 2238 元人民币）的收入。