爱施德 2020 年实现营收 641.9 亿元：曾斥资 6.6 亿元参与对荣耀联合收购

爱施德昨日发布了 2020 年年度报告。期内，爱施德实现营业收入约 641.9 亿元，较上年同期增长 14.69%；归属于上市公司股东的净利润约 7 亿元，较上年同期大幅上升 103.81%。

报告期内，爱施德科学应对新冠疫情，积极布局海外和线上市场，持续拓展合作品牌和品类，继续推动增量业务快速发展，取得了营收规模和盈利能力的双增长。

爱施德表示，2020 年，公司与阿里巴巴实现战略合作，共同投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司，打通公司与线上市场的销售通路，对公司的可持续发展和规模增长具有重大战略意义。爱施德与团队共同斥资 6.6 亿元参与对荣耀的联合收购，成为渠道商中持股比例最大的战略投资者。

爱施德还积极探索在业务领域和合作品类、品牌上的突破，从手机向 3C 数码全品类和快消品领域不断延伸，提升了公司的发展空间和盈利能力。报告期内，非手机销售收入约 73.9 亿元，毛利约 6.9 亿元，较上年分别增长 39.2% 和 59.9%。

此外，爱施德的海外组织逐渐成形，服务网络逐步完善，业务销量取得突破，将成为中国品牌出海和海外优质商品引入的一条高效通路；整体的数字化零售业务逆势增长 11.40%，营收达 116.1 亿元；在先进文化的助推下，公司展现出更强的凝聚力、战斗力和创造力，实现所有产业盈利，营收规模创历史新高。