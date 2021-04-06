荔枝推出 “播客 + 车载直播” ，上线小鹏汽车车载系统

4 月 6 日晚间消息，荔枝旗下 “荔枝播客”App 推出播客直播功能，且率先上线小鹏汽车的智能车载系统，这也是播客直播在车载场景下的首次应用。

荔枝的创始人兼 CEO 赖奕龙表示，荔枝将通过引入播客直播功能以强化播客的互动性，同时提升用户参与度，加深播客主与听众之间的连结，“在荔枝播客上推出播客直播，也预示着中国播客行业的发展将进入下一个阶段。我们相信这能进一步强化我们的内容库并丰富荔枝的全球化音频生态系统。”

赖奕龙作为荔枝播客第一批用户出现在了直播间，而小鹏 P7 的车主点击屏幕荔枝播客的直播按钮，可随意切换直播，选择自己喜欢的直播主题。进入直播后，当车主点击举手或空白头像位置向房主申请上麦，房主同意后会自动上麦并开启麦克风发言。

荔枝播客的技术负责人透露，该直播功能由荔枝多年研发的在线音频技术支持，其中包括荔枝自研的 “DOREME”项目所提供的实时通信技术（RTC）。“DOREME”提供的 RTC 技术为荔枝产品实现实时传输音频数据提供了稳定的技术支持，进而保证荔枝用户获得稳定且流畅的音频体验。

播客直播功能还在两个主要问题上进行了大量测试。一是安全性能上，以确保符合行车安全规范的人机交互设计，很大程度上降低了乘客与外界沟通上的操作成本。二在信号接收上，“DOREME”的应用，即便在高速行驶的车上，也能保持很自然且高质量的高保真音频通讯。

“此项技术创意的落地，打破了汽车和手机的交互边界。无论身处何方，都可以通过荔枝播客的手机端和车载端，随时随地进行多个不同终端的语音互动。”上述技术负责人补充道。

此前，2020 年 12 月，荔枝宣布与小鹏汽车达成合作，将相关车载音频产品接入小鹏汽车的智能车载系统，为用户提供荔枝丰富的音频内容。这次 “播客直播 + 车载”的模式是双方合作的又一次探索。

针对 “播客直播 + 车载”新功能的出世，赖奕龙在直播间表示，“新能源汽车行业的快速发展为在线音频行业提供了巨大的发展潜力。我们相信，播客直播将通过互动性的提升为用户提供了在车载场景下享受音频娱乐的全新方式，进一步提升车载音频体验。”

赖奕龙还透露，荔枝还会继续在场景上做更多探索，从而与更多的车企进行合作。

未来，荔枝希望把新能源车当作一个新的平台，根据这个汽车做完全适配的应用，而不仅仅是当作一个分发的渠道。(雪梅）