小米最新推出 19 条用户政策，MIUI 12.5 稳定版 4 月 30 日全量发布

IT之家 4 月 6 日消息 在今天的小米 11 周年米粉 OPEN DAY 直播中，雷军公布了小米最新推出的 19 条用户政策，同时公布 MIUI 12.5 稳定版将在 4 月 30 日全量发布。

如上图所示，小米最新推出的 19 条用户政策包括单独手机交付桌、大家电产品可指定送货时间、小米商城包邮金额下调至 69 元、小米运动和小米穿戴数据互通、小米穿戴和小米健康 App 合并等。

官方表示，小米收集了在线用户总共 21128 条建议，共计七十余万字。大家关心的问题主要集中在售后服务、AIoT、小米之家等方向上。各业务部门负责人分别对这些问题和建议进行了优化调整以及推进改善，做出了19条具体的改进优化措施。



IT之家了解到，MIUI 12.5 稳定版将在 2021 年 4 月 30 日全量发布，首批适配机型有小米11、小米10、小米10 Pro、小米10至尊纪念版和小米9 SE。第二批（2021.5月底开始）包括 小米11 Ultra、小米11 Pro、Redmi K40 Pro、小米10S、Redmi K40、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30i 5G、小米10 青春版 5G、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi 10X、Redmi10X Pro、 Redmi K30S 至尊纪念版、Redmi Note 9 Pro、小米CC9 Pro、Redmi Note 9、小米CC9、小米CC9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、小米9、Redmi K20 Pro、小米9 Pro 5G。