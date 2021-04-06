字节跳动剪映推出新功能 “图文成片”，输入文字一键生成视频

近日在 2021 新榜大会上，剪映公开的新功能 “图文成片”备受关注。用户输入一段文字，剪映智能匹配图片素材、添加字幕、旁白和音乐，自动生成视频。智能朗读的旁白，几乎贴近真人朗读效果。在此基础上，创作者仍然可以通过进一步的人工剪辑过程，继续进行精细化调节，直到成片。“图文成片”功能，将帮助擅长撰文、但不会剪辑的创作者轻松跨界，进一步降低视频创作的门槛。

剪映 App 以简单易上手、贴近用户使用习惯著称。2019 年 5 月上线三个月后，即登顶苹果 App Store 榜首，目前已成为移动端视频创作工具第一名。剪映的功能模块包括剪辑、剪同款、创作学院等，适配 Pad、Mac 和 Windows 等多终端，并将逐步实现 Pad、PC 和移动三端草稿互通，支持创作者在各种场景下自由创作。

短视频的火热以及视频剪辑工具应用的成熟，也直接催生了一个新的视频创作群体——剪映模板创作者。目前，剪映模板创作者总数超过 10 万，每天模板被使用 1700 万次，头部模板创作人人均月收入超过 10 万。

剪映产品经理透露，视频剪映模板创作人除了能够获得平台激励外，更多收入来源于品牌合作。此前，北京现代赞助剪映首届模板创作大赛，邀请模板创作者针对新品 “特有锋芒”的卖点进行模板创作，征集到了 1700 多个模板。这些模板被剪映用户使用，发布的抖音视频播放量超过 30 亿。目前，剪映与品牌合作已经覆盖了 3C、汽车、快消等 9 大行业。

未来，剪映的目标是打造视频创作综合服务平台，为创作者提供包含 “灵感来源”、“创作构思”、“找素材”、“拍摄剪辑工具”、“学习交流” 等在内的视频创作一站式服务，为更多品牌提供营销方案。