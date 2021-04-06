LG 手机谢幕，下一个会是谁

不用惦记着 LG 的旋转屏（LGwing）二代或是那个神秘的卷轴屏（Rollable）了，2021 年的春天，LG 手机正式谢幕。



4 月 5 日，LG 电子官方正式对外宣布：将在 2021 年 7 月 31 日全面停止生产和销售手机。LG 称此举是 “退出竞争异常激烈的手机行业的战略决定”。同时官方还表示，这也意味着公司可以全面将优势资源集中在增长领域，例如其更有优势的一系列新市场 :“电动汽车零部件、互联设备、智能家居、机器人、人工智能、B2B 解决方案以及平台和服务。”

你可以将此举视为 LG 的壮士断腕，也可以看做是这家手机巨头（曾经）的一次曲线救国。

LG 老用户怎么办？

在声明中，LG 透露，它将 “利用其移动专业技术，开发 6G 等移动相关技术”，因为全球大多数用户都开始使用 5G 手机了。

尽管 LG 方面表示不会再发布任何新的智能手机，但它将通过现有渠道对所有剩余的手机库存进行销售，因此，如果有心人想寻找一款 LG Wing，还是可以留意一下网上商店。

对于忠于 LG 手机的少数铁粉而言（主要是北美市场），他们不可能看到传说中的 LG V70 ThinQ、LG G10 或 LG Velvet 2 等型号的产品，毕竟 LG 将在 3 个月后关闭整个移动业务部门。同时，铁粉们大概率不可能看到 LG 公司在 2021 年消费电子展上发布并确认会发布的那款 Rollable。

好消息是，如果老用户手里仍有一部较新的 LG 手机，或者想买一部 LG V60、LG Velvet，仍会有机会享受 LG 提供的部分服务。目前 LG 手机的库存将继续在海外的线下渠道和网上销售，现有的 LG 手机客户也将继续获得售后服务支持。

这里提到的所谓后续支持服务，指的是在退出智能手机业务后，LG 将继续为部分设备提供 Android 操作系统更新——包括升级到 Android 12。但是说实话，LG 手机业务以往的一些记录让不少用户担心它是否能坚持到底。

对于 2018 年就退出中国市场的 LG 手机来说，中国用户应该不会太关心其售后的承诺，但是有海外开发者在 LG 韩国官网上发现了一段话，“Android 12 操作系统将为选定的机型提供升级。”此页面的内容还强调，这可能会根据产品性能而发生变化，而且更新可用性可能因地区而异。

熟悉 LG 手机的老用户应该会记得，即便在决定退出手机业务之前，LG 在更新方面也不是很靠谱。包括 2015 年之后其手机产品的质量隐忧，其实一直是被用户诟病的焦点。

这其中甚至是部分旗舰机型的系统更新就不是很可靠，操作系统的升级也很缓慢。2018 年，LG 曾试图通过设立一个软件升级部门来解决这一问题，但当 2019 年初提供 Android 9 Pie 更新时，用户才发现这方面仍没有多少变化。

LG 美国公司在接受海外媒体采访时并未透露更多细节，只是说 “公司可能会为某些型号提供特定的操作系统升级”，“软件升级的更多细节将在不久的将来提供”。目前，其安卓 11 版本的更新在美国市场也尚未得到证实。

如果 LG 真的能兑现 Android 12 的承诺，预计它将只会出现在少数备受瞩目的旗舰型号上，比如 Wing 和 V60。而且，由于 Android 11 更新只会在晚些时候出现在更多 LG 的手机上，即使 12 升级真的到来，用户可能还要经历漫长的等候。

为何会无力回天？

LG 手机退出历史舞台，更多的原因是这块业务的 “鸡肋”。

到 2020 年底，其在全球手机市场的份额估计约为 1.7%，不仅是食之无味，而且是连续亏损近六年，亏损额高达 45 亿美元。

可能还会有少数铁粉记得，2008 年 LG 一跃成为全球第三大手机品牌，年出货量达到 1.007 亿部（仅次于诺基亚和三星），此前推出 “巧克力”手机 KG90 后更是风光无限。彼时，这款手机的售价超过 4000 元，上市一年就在国内卖出了近 60 万台，并奠定了 LG 在中国市场的广大用户基础。

或许，LG 手机的隐患也就在这一年埋下。

我们回顾一下 LG 手机曾经给全球市场带来的几个大胆创新——以及失败的原因。抛开 2010 年仍在鄙视安卓而紧抱 Windows Mobile 系统的老话，曾几何时，这也是一家勇于挑战智能手机设计极限的行业巨头——更好的自拍相机 (LG V10)，比其他品牌都更追求超宽相机 (LG G6)，还有创新的摄像头控制（却最终被其他公司超越）的 LG V30。

包括在与消费者沟通方面，其过于执拗且没有得到用户认可的超常创新也有不少，如模块化手机 (LG G5)、柔性显示器 (LG G Flex 2)、皮革背板 (LG G4)、花样百出的运动传感器 (LG G8)和双屏幕 (LG G8X)等，最终都没有得到用户的认可。

尤其是退出中国市场以后，在北美等关键地区，三星和苹果一直压着 LG 一头，LG 也从未具备在运营商层面上提供更优惠价格的竞争实力。LG 手机在 2010 年以 LG G2 等非常受欢迎的机型收获了不少年轻用户的青睐，但到最后，它的手机无法在人群中脱颖而出。

例如看似新潮的 LG Wing 5G，以及 LG G8X/LG V60 的双屏幕实验，都没有像三星、华为的可折叠手机那样吸引消费者。尽管 LG 电子 CEO 权邦锡去年曾承诺——到 2021 年扭转公司命运，但 LG 的 Velvet 和 Wing 等型号均未获得广大用户的青睐。

显然，高端市场中，双屏手机的吸引力（以及可滚动显示屏的前景）不足以促使消费者与主导市场的苹果和三星分道扬镳。而在中端和中低端市场，国内小米、一加等众多性价比更优的品牌则在海外市场继续压缩其市场份额——尽管市场研究公司 Canalys 去年的数据显示，LG 在美国仍是第三大最受欢迎的智能手机供应商，仅次于苹果和三星。

从 2015 年第二季度业务开始进入亏损，LG 手机至今连续亏了 23 个季度，到了去年 12 月，出售手机业务的交易诉求已经在这家韩国电子巨头的办公室墙面 “挂了出来”。随着其在全球手机市场上的份额下降到约 1.7%，LG 开始将更多的中低端手机的设计外包给第三方。而在几个月前，它曾试图用 400 美元的 K92 闯入低端 5G 手机领域，则是最后的一下挣扎。

随着亏损的继续增加，以及数十亿美元被浪费在古怪的创意手机型号上，这家智能手机巨头最终举起了白旗。

下一个品牌会是谁？

LG 全球企业传播负责人 Ken Hong 近日在接受海外媒体采访时表示：“ LG 品牌从移动领域的离开可能会让某些人感到失望，但我们处于一个行业内，其中至关重要的是进行调整和做出符合员工和股东最大利益的事情。” “正如其他知名的电话品牌在我们面前展示的那样，这是一场数字游戏，而不是一场人气竞赛。”

显然，LG 也曾挣扎了很久，上个月韩国本地媒体曾报道称，LG 曾希望将手机业务出售给德国的大众汽车公司或是越南的 Vingroup JSC，但讨论最终都以失败告终。据《日经亚洲》报道，LG 无法提升其智能手机业务的能力，主要的原因是受到全球半导体存储的影响。与其国内主要竞争对手三星不同，LG 不生产自己的智能手机芯片组，而且有限的供应量意味着该公司一直在努力确保将来的移动设备有足够的半导体原料供应。

LG 有两点值得注意：一是 LG 将继续利用其移动专业知识并开发与移动性相关的技术，例如 6G，以帮助进一步增强在其他业务领域的竞争力；而是 LG 在移动业务运营的二十年中开发的核心技术，未来也将保留并应用于现有和将来的产品。

从这番表态以及市场状态来看，与另一个或者说另一类知名手机品牌有太多与其相似之处，这就是日本的索尼（包括京瓷、夏普）了。

自 2015 年以来，LG 移动部门一直在亏损，未能在高端市场上与苹果和三星手机抗衡。与之相同，曾经辉煌的日系手机代表索尼，其移动业务也一直长期饱受亏损的困扰。

与苹果和三星手机无法在高端市场抗衡之下，索尼开始聚焦于专业用户为主的 10 万日元以上的小众市场。近年来，索尼押注 “Xperia”品牌，而且除了本土市场，在海外的销售区域仅仅选在了欧洲和部分亚洲国家，同时大幅降低预算，基本上停滞了各类促销活动。

有媒体报道，如此压缩后的索尼移动业务，有可能会在 2020 财年（截至 2021 年 3 月）实现盈利。但从某种角度上来看，这样的 “苟活”并期待 5G 甚至 6G 到来后的天降良机，又有什么意义和价值？

与索尼选择押注 “Xperia”品牌聚焦小众市场类似，LG 也试图通过打造一款高端手机，让自己在众多安卓旗舰手机中脱颖而出，包括模块化手机、双屏智能手机和可旋转显示屏的手机。结果证明，它们都彻底失败了。索尼实际上也曾经想在中端市场发力，但是几次试水之后就果断终止。同样，LG 也未能在中端和入门级手机市场获得竞争优势，尤其是在这个领域，越来越多的中国智能手机品牌正在推出性价比更优的手机型号。

LG 和索尼、京瓷等安卓手机制造商都曾经频繁地采取行动，但追求高回报也伴随着很多风险。这些日韩手机品牌在智能手机大潮到来后从未成功推出过真正的主流产品，在中国市场，华米 OV 占据了安卓手机的主要市场，在海外市场，大多数用户选择苹果、三星或小米、OPPO、一加等中国品牌，这种局面下——LG 最终出局。

那么，包括索尼在内的一众日本手机品牌，究竟是继续在全球市场扮演着 “Others”，还是偏安一隅，守住自己的一亩三分地慢慢苦熬？