经历基金暴跌后，我又重新开始记账了

最近绿草飘飘的基金给年轻人上了一课。究其根本原因，不是看错了哪支基金，而是很多人根本没有对自己的资产、抗风险程度有正确认知，就急忙冲下场。正确的理财行为，应该先从记账开始。

我之前用过相关专业的记账软件 MoneyWiz，但坚持不到一年便放弃了。直接原因是出国玩了一趟，在国外购物的支付账户复杂、汇率换算麻烦，回国后怎么对账也算不明白，干脆放弃。更深层的原因是 MoneyWiz 对于个人用户来说太过复杂，且没有很好的本地化功能。经历这次失败后我就决定，除非找到功能全、操作又简单的记账软件，否则我再也不会尝试记账了（心累）。

最近一款叫做「图图记账」的软件让我重新有了记账的想法。结合之前的「失败案例」，我正好可以向你介绍一下这款软件的优势。

本地化资产管理，降低上手门槛

开始记账前，你需要对自己的资产进行一次彻底的清点和记录。现在人们手里的各种账户实在太多了，除了直观的现金账户，还有信用卡（花呗、白条）、投资理财等，国内电子支付发达，情况可能更加复杂。那些专业记账软件的资产管理系统在底层逻辑上都能满足要求，但需要你有一个「转化」的过程，而图图记账由于是国内个人开发者做的，所以本地化做得非常好。软件中提供微信钱包、支付宝、蚂蚁花呗、京东白条等账户，直接添加即可。

现金账户比较简单，直接填入余额，包括账户名称、备注信息。信用账户就比较复杂了，首先你的信用额度不能算作可支配资产，所以需要一个「不计入总资产」的选项，你的已用额度其实是算在负债里的，是花未来的钱，需要还。你还可以设置账单日和还款日，提醒自己及时还款。债务问题也有对应的借入、借出选项，比较直观。

整理资产的工作只需要在开始记账前做一次，之后只要及时记录每一笔交易即可，当然这个过程需要十足的认真和耐心。一个好的记账工具能大大提升你的效率，也不容易让人中途产生放弃的想法。

自定义收支类别，满足多种需要

交易行为分支出、收入、转账，前两个很好理解，转账指的是你的账户间转移资金的行为。比如用支付宝里的钱还花呗，就应该用转账，因为你在使用花呗消费时已经记录了一笔支出，再记一次的话就会重复。

记账页面上面是选择类别，软件中已经提供了很多，你还可以自定义、添加子类别。

重复记账的作用是自动记录那些周期性的交易，比如交话费、会员，据开发者透露，未来也会加入模板选项，用于快速记录重复项目。

统计方式直观，方便回顾

记账的目的是了解自己的资产流动、合理控制消费，所以统计功能也十分重要。图图记账的首页可以直观看到总资产、本月资产动向，点击右上角日历图标可以查看不同时间的收支情况。第二栏则是以更形象化的图表展示统计数据，你也可以按月对比收支情况。

所有这些数据你都能以账单的形式导出为 Excel 表格，别的平台账单也能方便地导入到图图记账中，降低更换软件的成本。

为了让你更合理地支配资产，图图记账中有预算选项。设置中也有记账提醒，让你养成及时记账的习惯。

没有完美的工具，只有适不适合

产品上图图记账的功能其实很丰富，但对于没有接触过专业记账软件的人来说，可能会觉得很多功能「没用」，或者学习门槛高。对于现在复杂的经济社会来说，记账本来就是一个复杂的事情，也正因为如此，我们更应该了解自己的资产动向。

针对记账或者说理财这个行为来说，好工具是必要的，但还远远不够。更重要的是在思想上先接受，并对资产流动的逻辑有一定了解。图图记账相比专业记账软件已经简化了很多操作，但对初学者来说还是有门槛，未来需要通过产品迭代、教程来引导用户。

我觉得完美（功能丰富、能满足所有需求，操作又简单）的记账软件是不存在的，最多做到接近完美。所以用户选择大而全的工具不一定就好，应该结合自身需求，选择现阶段最适合自己的工具，功能丰富度和易用性要一起考虑。

目前图图记账可以免费使用，部分功能需要付费解锁。大家可以下载 iOS 版体验。