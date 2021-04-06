消息称 360 拟收购 WiFi 万能钥匙，双方暂未置评

4 月 6 日晚间消息，新浪科技独家获悉，360 公司正在与尚网网络接触，拟收购 WiFi 万能钥匙。

消息人士透露，双方近半个月一直在接触，但就收购价格等方面存在分歧。目前，360 和尚网网络官方均未回应此事。

360 方面一直致力于 WiFi 网络研发，旗下 WiFi 路由器为该公司拳头产品。而 WiFi 万能钥匙的创始人为陈大年，系陈天桥的弟弟。

2012 年，陈大年独立创办了掌门科技集团，旗下诞生了连尚网络、盛付通、果壳电子、尚阁网络等公司。其中，陈大年亲自担任连尚网络创始人兼董事长，并推出 WiFi 万能钥匙，其用户量在 2018 年曾超过 9 亿，常居 App Store 下载榜前列，同年宣布启动连尚卫星上网计划。目前，尚网网络 100% 持股连尚网络股权。

不过，该 App 也一直饱受争议。2018 年，央视财经调查发现，WiFi 万能钥匙以及 WiFi 钥匙中甚至包含外交部办公大楼、银行等国家重要机关、金融机构等地方的 WiFi 密码信息。据悉，这类软件会悄悄偷取各类 WiFi 的密码信息，在消费者毫不知情的情况下，将这些信息传回软件的后台。WiFi 万能钥匙回应称，“运行原理是热点共享，不是破解”。

目前，WiFi 万能钥匙已完成 C 轮融资，官方未披露具体融资额与融资方。