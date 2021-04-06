疫情过后经济重新开放，欧洲 “外卖股”持续下滑：今日集体跳水

北京时间 4 月 6 日晚间消息，据报道，随着投资者开始考虑新冠肺炎疫情之后的生活，欧洲食品配送公司的股价开始下跌。

今日，Just Eat Takeaway 和 Ocado 是伦敦证交所跌幅较大的两支股票，跌幅分别为 1.1% 和 1.7%。与此同时，在德国，Delivery Hero 下跌 0.9%，Hello Fresh 下跌 3.4%。

虽然日跌幅不是很大，但随着经济开始重新开放，该行业的股价在过去几周里一直呈下滑趋势。例如，Just Eat Takeaway 股价自去年 10 月的峰值以来，已经下跌约 1/3；而 Delivery Hero 股价自 1 月份创下高点以来，下跌了约 17%。

金融分析师丹尼 · 休森（Danni Hewson）对此表示：“复活节让许多人尝到了旧日常态的微妙滋味，也重新唤醒了人们的旧胃口。外出就餐的前景，为传统餐厅和酒吧带来了提振。相比之下，Ocado 和 Hello Fresh 等疫情期间的赢家，其股价正在暴跌。”

英国的酒吧和餐馆将于 4 月 12 日重新开业，尽管只能在户外营业。当然，休森认为，这对外卖平台的长期影响，可能不会是灾难性的。他说，最初能够在家里吃喝的新鲜感，可能很快就会消退。另外，餐馆预订可能也不是那么容易。

分析师苏珊娜 · 斯特里特（Susannah Streeter）表示，英国政府周一宣布将全面开放经济，这可能是导致一些在线外卖公司股价新一轮下跌的原因之一。