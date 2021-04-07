谷歌 YouTube 首次披露违规视频观看率数据

北京时间 4 月 7 日消息，据报道，Alphabet 旗下谷歌公司的流媒体服务 YouTube 周二披露最新信息称，YouTube 网站上每 10 亿次观看中约有 160 万次观看是来自违反了其内容政策的某个视频，这个比率与一年前相比大致持平。

YouTube 表示，自 2017 年第四季度首次开始追踪所谓“违规观看率”（violative view rate，以下简称“VVR”）以来，这个比率已经下降了 70% 以上，这表明该公司在阻止仇恨言论和被其视为危险的其他视频传播的问题上取得了进展。

批评人士一直都指责称，YouTube 和其他社交媒体公司监管不力，使得虚假和仇恨言论得以传播，从而煽动了像美国国会大厦 1 月受袭这样的致命暴力事件。

根据截至 2020 年的数据，YouTube 的 VVR 在过去六个季度中保持稳定。该公司的产品总监詹妮弗・奥康纳（Jennifer O‘Connor）表示，她希望每个季度发布这种估测数据能“继续让我们承担责任”。她还表示，就跟 YouTube 发布的其他“执法”数据一样，这个比率也可能会随着其技术、规则和用户的发展而出现波动。举例来说，YouTube 在去年第四季度删除了近 17.1 万个涉及仇恨言论的频道，是此前一个季度的 3 倍，并将这一跃升归因于检测技术的改进。

VVR 涉及所有违反 YouTube 政策的行为，该数据是通过视频取样而计算得出的，不包括用户对视频的评论。

Facebook 也发布了类似的估测数据，但排除了欺凌、垃圾邮件和其他违规行为。Facebook 表示，总体而言，在去年第四季度的每 10 亿次浏览量中，至少有 1500 万次涉及的内容违反了该公司针对成人裸体和性行为、暴力或图像资料以及仇恨言论的规定。为了反驳有关“自我分级”的批评，Facebook 去年表示，该公司将聘请一个外部审计机构来对其披露的信息进行评估。

奥康纳周一拒绝承诺 YouTube 将聘用外部审计机构，但称其“不会排除这一可能性”。