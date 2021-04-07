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清明期间银联网络交易金额 9036 亿元：餐饮消费同比增长 9.2%，宾馆增长 7.5%

2021/4/7 6:53:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 7 日消息 据人民日报，中国银联表示 4 月 3 日至 5 日清明节期间，银联网络交易金额为 9036 亿元，较去年同期增长 3.6%。今年清明节期间餐饮行业消费金额同比增长 9.2%，宾馆住宿行业同比增长 7.5%，日用百货行业同比增长 7.3%。

IT之家知悉，安徽、重庆、吉林三地的消费金额同比增长最快，均超过一成左右

中国银联大数据部高级总监陈汉对此表示，清明假期是民众返乡、踏青出行的时节，国内旅游市场加速回暖，返乡和出游需求进一步释放，带动了餐饮消费、宾馆住宿等消费增长。

官方还表示，今年以来银联在多地推出了一系列惠民促消费活动，通过在云闪付 App 中发放消费券、电影观影券、开展公交地铁优惠活动等一系列惠民举措，因此活动商户整体银联移动交易笔数较活动开展前增长 22%，交易金额增长 35%。

其中，本次活动对旅游行业重点在线旅行社平台的消费带动效果显著，活动期间，重点在线旅行社平台的银联移动交易笔数环比增长 58%，移动交易金额环比提升 29%，较去年同期笔数同比增长 131%，金额同比提升 125%。

此外，银联还表示已联合商业银行等产业各方截至目前已在全国 200 多个城市发放超过 8000 万张消费券，带动消费金额超 78 亿元。

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关键词：银联

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