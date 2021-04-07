美股涨跌不一，拼多多上涨 3.65%，爱奇艺大涨 10%，联代科技 IPO 首日暴涨 875%

北京时间 4 月 7 日消息，虽然美国劳工部公布的 2 月末空缺职位数量超过分析师预期，星期二美股依旧收低。截至收盘，道指跌 96.95 点，跌幅为 0.29%，报收 33430.24 点；标普 500 指数跌 3.97 点，跌幅为 0.1%，报收 4073.94 点；纳指跌 7.21 点，跌幅为 0.05%，报收 13698.38 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 纽交所启动蛋壳公寓退市程序 445 天市值缩水逾 10 倍

纽交所昨晚披露，监管部门 “纽交所监管局”（NYSE Regulation）工作人员已决定启动将蛋壳公寓美国存托股从纽交所摘牌的程序。蛋壳公寓的美国存托股将立即暂停交易。蛋壳公寓的每股美国存托股代表 10 股 A 类普通股。今年 3 月 15 日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓美国存托股的交易，现在纽交所监管局确定，根据纽交所上市公司手册第 802.01D 节，蛋壳公寓不再适合继续挂牌交易。今年 2 月和 3 月，蛋壳公寓未能按照纽交所监管局的要求披露部分信息。此外，纽交所监管局也注意到，蛋壳公寓未能及时、充分和准确地向股东和投资公众披露信息。蛋壳公寓未能在指定期限内提交上市公司手册第 203.03 章节规定的 Form 6-K 表格，披露半年度财务信息，也没有就此披露必要的信息。蛋壳公寓有权要求纽交所董事会委员会对这一决定进行复审。在完成包括蛋壳公寓提出的任何对纽交所监管局决定的上诉在内的所有必要程序后，纽交所将向美国证券交易委员会申请将蛋壳公寓美国存托股摘牌。蛋壳公寓 2020 年 1 月 17 日在纽交所上市，按发行价计算市值最多达 27 亿美元，根据上一交易日（3 月 15 日）2.37 美元的收盘价计算，市值仅剩下 2.33 亿美元。从上市到被决定摘牌，蛋壳公寓在纽交所待了 445 天。

▲ 联代科技登陆纳斯达克 盘中一度上涨 1050%

中国移动设备厂商联代科技今天在纳斯达克股票交易所挂牌交易，开盘价为 11.4 美元，盘中上涨 35 美元，涨幅达到 875%，报收于 39 美元，盘中一度摸高 46 美元，涨幅达到 1050%。盘后交易中，联代科技股价一度上涨 4.75 美元，涨幅达到 12.82%。联代科技通过首次公开招股发行 375 万股股票，发行价定为 4 美元，融资 1500 万美元。按收盘价计算，联代科技市值达到 3.2 亿美元。宝德证券是联代科技 IPO 交易主承销商，亿声证券、复星恒利是联席承销商。招股说明书显示，截至去年 9 月底的近半年内，联代科技营收达到 1.79 亿人民币，实现利润 695 万元。上市前，联代科技控股股东是包旻斐，持股比例为 96.95%；另一股东是何旻，持股比例为 3.05%。联代科技成立于 2008 年 6 月，主要从事手机、配件及相关消费类电子产品的设计、开发、生产、销售和品牌运营，大多数产品都销往海外，拥有 “UTime”中高端品牌及 “Do”中低端品牌。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 摩根士丹利：华尔街低估了苹果服务业务增长

摩根士丹利星期二发表投资报告称，华尔街对苹果服务业务增长的估计过低。受此消息提振，苹果股价出现上涨。分析师卡蒂 · 休伯蒂 (Katy Huberty)提高了对苹果服务业务营收的预期，原因是 App Store 销售强劲和谷歌流量收购成本的快速增加。休伯蒂在投资报告中写道。她 “愈发坚信华尔街对未来 2 年苹果服务业务的预期过低”。她当前对 2021 财年苹果服务业务营收增幅预期为 22%，高于 18% 的华尔街平均预期。她还把 2022 财年苹果服务业务营收增幅预期提高到 17%，高于 13% 的华尔街平均预期。苹果计划 4 月 28 日发布第二财季财报。服务业务是仅次于 iPhone 的苹果第二大业务，上一财季占到公司总营收的 14%。苹果服务业务包含 App Store、AppleCare、iCloud、Apple Pay、Apple Music、Apple TV + 和 Apple Arcade 等。休伯蒂维持对苹果股票的 “增持”评级，但将目标股价由 164 美元下调至 156 美元。投行 Cowen 分析师克里什 · 桑卡（Krish Sankar）星期二也发表投资报告，维持对苹果股票的 “跑赢大盘”评级，并给出 153 美元的目标股价。桑卡在投资报告中写道，他认为 Apple News + 是苹果不断增加的订阅服务的 “关键支柱”。常规交易中，苹果股价上涨 0.31 美元，涨幅为 0.25%，报收于 126.21 美元，盘中一度摸高 127.13 美元。

▲ 小商家行业组织呼吁加大反垄断执法力度，拆分亚马逊

小型商家行业组织 Small Business Rising 星期二发布了旨在加大反垄断执法力度的报告，其中包括呼吁分拆亚马逊零售业务和商城业务。Small Business Rising 此举将增加亚马逊面临的压力。由于消费者纷纷在网上购物，疫情期间亚马逊业务得到了很大发展。Small Business Rising 一名成员斯塔西 · 米切尔（Stacy Mitchell）表示，“小企业陷入了危机。作为一名图书经销者，业绩不佳的根本原因是亚马逊。”她说，由疫情造成的经济骚乱和亚马逊等巨头的存在，是 Small Business Rising 呼吁加大反垄断执法力度的原因。Small Business Rising 还呼吁修订反垄断法，授权反垄断监管机构加大打压垄断行为的力度，从严评估业界巨头间的并购交易。全球监管机构都密切关注亚马逊与其平台上第三方商家竞争的行为。批评者称亚马逊对第三方商家态度粗暴，利用第三方商家的数据改进自家产品设计。美国国会去年发布的反垄断报告指出，亚马逊在与小型商家打交道时滥用自己的主导地位。今天常规交易中，亚马逊股价下跌 2.91 美元，跌幅为 0.09%，报收于 3223.82 美元。