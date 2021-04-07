外卖平台 Deliveroo 上市首日破发：高盛买入 7500 万英镑稳定股价

北京时间 4 月 7 日早间消息，据报道，知情人士透露，由于英国外卖平台 Deliveroo 上市首日遭到投资者抛售，所以高盛被迫买入约 7500 万英镑该股，以稳定股价。

高盛此次以承销商身份买入的 Deliveroo 股票，几乎相当于该股上周上市后头两个交易日总交易额的四分之一。

作为伦敦近年来发行的规模最大的新股之一，Deliveroo 的交易额之低显得有些异乎寻常，大约只有其承销商预期的三分之一。

投行之前为 Deliveroo 确定的 IPO 发行价为每股 390 英镑，融资金额为 15 亿英镑，但该股上市后立刻破发，跌幅高达 31%，成为伦敦证交所历史上表现最差的新股。

尽管高盛买入 7500 万英镑 Deliveroo 股票，但如果考虑稳定 IPO 时行使的 “超额配售权”，这家投行反而会从该股的下跌中盈利。

这是因为承销商以发行价出售的股票高于它们的配售额，然后则会通过两种方式来覆盖这部分差额：其一是行使超额配售选择权，其二则是在股价下跌时，以低于招股价的市价买入该股。390 英镑的发行价与高盛在公开市场的买入价之间的差价，就等于该公司通过这笔交易获得的利润。

但知情人士表示，根据高盛与 Deliveroo 之间签订的一份协议，这些利润将会转交给 Deliveroo。不过，该协议并未通过 Deliveroo 的招股书对外披露。

高盛和 Deliveroo 拒绝对此置评。

知情人士表示，高盛目前为止大约动用了一半的超额配售选择权，以便在上市后的下跌中稳定 Deliveroo 的股价。

Deliveroo 股价周二报收于 280 英镑，对应市值为 51 亿英镑，而 IPO 市值约为 76 亿英镑。

参与此次 IPO 的投行可能会面临更大的冲击，因为 Deliveroo 在上市过程中向大约 7 万名客户配售了大约 5000 万英镑的股票，其中一些股票将于周三开始上市交易。

伦敦交易所之前一直在采取各种措施吸引创业公司前来上市，但 Deliveroo 的破发无疑会对投资者情绪构成伤害。

参与此次 IPO 的承销商大约收取了总额 4900 万英镑的费用。虽然高盛是该交易中唯一一家负责稳定股价的机构，但摩根大通、美国银行、花旗集团、Jefferies 和 Numis 也都参与了这项 IPO。

参与该交易的银行家将 Deliveroo 的糟糕表现归咎于市场环境和做空机构。但实际上，Deliveroo 在上周的最后定价阶段就已经面临困境，但该公司依然决定继续推进，引发一些投资者担忧。

Deliveroo 的上市时机比较尴尬，一方面已经错过了去年的科技股暴涨热潮，另一方面却仍然无法享受英国正在规划的上市新规带来的红利——这项新规将允许双轨制结构，从而令该公司 CEO 维尔 · 舒（Will Shu）控制董事会——因而无法获得溢价，也难以被纳入富时 100 指数。

Deliveroo 的破发可能促使更多欧洲科技公司放弃伦敦，转而前往纽约或阿姆斯特丹上市。在美国市场大热的 “空头支票”公司，即特殊目的收购公司（SPAC），已经吸引了许多欧洲高增长科技公司前往美股市场掘金。