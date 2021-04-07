马斯克弟弟本月一天内出售价值 800 万美元的特斯拉股票，占其总持股量 2%

北京时间 4 月 7 日上午消息，据报道，特斯拉提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的弟弟在本月的一天内出售了价值 800 万美元的特斯拉股票。金巴尔 · 马斯克（Kimbal Musk）一共出售了 1.2 万股特斯拉股票，占其在这家电动汽车公司总持股量的 2%。

提交给 SEC 的文件显示，特斯拉 CEO 的弟弟于 4 月 1 日出售了这些股票，这是去年 5 月达成的交易计划的一部分。近些年来，这种预定出售股票的方式越来越受欢迎，因为这种方式允许内部人士实现投资回报，而且不会让投资人感到担忧，导致他们认为股票估值过高或坏消息即将到来。

金巴尔 · 马斯克在 4 月 1 日当天还行使了其股票期权，以每股大约 77 美元的价格购买了 1.2 万股特斯拉股票，共花费了 890 万美元，与他出售股票所获得的金额大致相同。

金巴尔 · 马斯克上周对媒体表示，特斯拉的未来 “一片光明”，对于未来即将发生的事情他感到非常兴奋。他还表示，能源行业将是特斯拉未来的重要市场之一。

在过去一年中，特斯拉股价暴涨接近 600%。今年早些时候，其价格创下了美国 883 美元以上的最高纪录。但是今年 3 月份中，该股股价下跌到了 560 美元左右。当前该股股价反弹到了 690 美元左右。

2021 年第一季度中，虽然与疫情相关的供应链问题依然存在，但是特斯拉交付量创纪录，达到了 184800 辆，销量几乎与产量持平。

而作为一家清洁能源企业，特斯拉也受益于科技和可持续发展领域的蓬勃发展。上周，美国总统乔 · 拜 登（Joe Biden）宣布了他的基础设施计划的第一部分，该计划承诺将为美国电动汽车的生产和使用提供支持。

韦德波什分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）和史塔克 · 贝克（Strecker Backe）表示，随着拜 登上周的演讲引发了 “环保浪潮”，特斯拉将继续从中获益。两位分析师对特斯拉股票的评级为 “超越大盘”，并将其目标价格上调到了 1000 美元。