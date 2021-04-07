首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

OPPO Reno5 Z 5G 海外发布：搭载天玑 800U 处理器，6.43 英寸 AMOLED 屏

2021/4/7 14:44:05 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 4 月 7 日消息 OPPO 在海外为其庞大的 Reno5 产品线增添了一位新成员，名为 Reno5 Z 5G。OPPO Reno5 Z 5G 搭载天玑 800U SoC，配备 8GB 内存、128GB 存储空间，预装基于 Android 11 的 ColorOS 11.1 系统。

Reno5 Z 5G 采用一块 6.43 英寸 Full HD+AMOLED 屏幕，支持屏下指纹，左上角有一个打孔，用于 1600 万像素自拍摄像头。

该机背面有一个四摄像头，包括 4800 万像素主摄像头、800 万像素超广角、200 万像素微距和 200 万像素单色传感器，支持超强夜景视频、HDR 视频、双视角视频、对焦锁定、动态虚化和 AI 场景增强 2.0 等相机功能。

Reno5 Z 5G 采用一块 4310mAh 的电池，通过 USB-C 接口供电，最高功率可达 30W。Reno5 Z 5G 还配备了一个 3.5mm 耳机插孔，支持 NFC 和 5G。

这些可能听起来很熟悉，因为 Reno5 Z 5G 并不是一款全新的智能手机，该机本质上是 F19 Pro+ 5G，只是充电速度更慢，并搭载了 NFC 芯片。OPPO 甚至为 Reno5 Z 5G 黑色的颜色使用了相同的名称——流体黑，另一个颜色叫做 Cosmo 蓝，不过这款智能手机并没有像 F19 Pro+ 5G 那样的太空银颜色版本。

IT之家了解到，OPPO Reno5 Z 5G 在新加坡通过在线零售商 Lazada 和 Shopee 销售，价格为 529 新加坡元（约 2585 元），在阿联酋通过主要零售商和电商平台销售，价格为 1499 阿联酋迪拉姆（约 2668 元）。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用